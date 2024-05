Si è giocata la 37a giornata di Serie A che si è aperta venerdì sera con il pari ricco di gol tra Fiorentina e Napoli che rende ancora incerta la corsa per l’ultima posizione utile per l’Europa ( Conference). Bellissimi i gol di Biraghi e Kvaratskhelia entrambi su punizione. L’Atalanta vince a Lecce e si qualifica matematicamente alla prossima Champions League. Il Torino batte un Milan già in vacanza e continua a sperare in una qualificazione alla Conference, sarà decisiva l’ultima giornata con Fiorentina, Torino e Napoli racchiuse in due punti. Nelle gare della domenica colpaccio del Cagliari che vince a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si salva matematicamente e spedisce il Sassuolo in Serie B dopo 11 anni. Il Frosinone conquista la sua prima vittoria esterna della stagione battendo il Monza grazie a un gol di Cheddira. Sono tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza visto che adesso alla squadra di Di Francesco basta un punto nell’ultima giornata per festeggiare. Finisce in parità la gara del Friuli tra Udinese e Empoli condizionata dal grave errore del primo tempo che ha visto l’annullamento del gol del vantaggio azzurro con Maleh. Una rete regolarissima. Si arriva al 90′ quando arriva il gol del vantaggio azzurro con Niang su rigore ma è una partita infinita perchè al 98′ l’arbitro viene richiamato al Var per assegnare un rigore all’Udinese che Samardzic realizza al 104′. A San Siro finisce in parità tra Inter e Lazio nel giorno della grande festa neroazzurra per la consegna dello scudetto. Nel posticipo la Roma batte il Genoa con una rete di Lukaku e blinda matematicamente il sesto posto. Nelle gare di stasera il Verona vince a Salerno e festeggia la matematica salvezza. Davvero una grande impresa compiuta da Mister Baroni dopo che a gennaio la società aveva operato una rivoluzione totale sul mercato. Infine, in serata, pareggio spettacolare tra Bologna e Juventus con la squadra di Thiago Motta che si porta sul 3-0 per poi subire in dieci minuti la rimonta bianconera. Nel prossimo fine settimana ultima giornata di campionato con i verdetti definitivi.

FIORENTINA-NAPOLI 2-2

LECCE-ATALANTA 0-2

TORINO-MILAN 3-1

SASSUOLO-CAGLIARI 0-2

MONZA-FROSINONE 0-1

UDINESE-EMPOLI 1-1

INTER-LAZIO 1-1

ROMA-GENOA 1-0

SALERNITANA-VERONA 1-2

BOLOGNA-JUVENTUS 3-3