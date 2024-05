Il Presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” in risposta al Presidente Fabrizio Corsi.

Il Presidente Corsi l’ha costretta a intervenire

“Diciamo che ha esagerato. Sono dichiarazioni totalmente fuori luogo. E offensive. Ci vuole guadagnare qualcosa? Le parole di Corsi sono gravi. E sentire queste testuali cose dispiace: ”Con l’Udinese commessi errori gravi. Forse con la Roma si riequilibra tutto”. Si può solo sperare di aver capito male perché altrimenti sembrerebbe una richiesta di favori arbitrali. Quando un Presidente dice che spera di di avere una comparazione per il danno subito, e sinceramente non so a quale danno si riferisce, e poi dice che anche la sua filippina sapeva che l’Udinese avrebbe vinto a Lecce, diciamo che esagera. E questo non mi va giù.”

All’Empoli, invece, non è andato giù l’arbitraggio di Guida domenica.

“Anche noi su alcuni episodi non siamo d’accordo.”

Corsi polemizza sul gol di Maleh annullato per un fallo di Niang e sull’eccessivo recupero concesso, quello che vi ha permesso di arrivare al rigore del pareggio.

“Non mi risulta nulla di tutto ciò. Il nostro centravanti Lucca per tutto il primo tempo è stato massacrato e non è stato tutelato. Menavano come fabbri. Tutti gli episodi ai quali si riferisce l’Empoli sono stati verificati al Var per minuti. E devo dire che se non ci fosse il var alcuni episodi sarebbero interpretati malamente.”

Vediamoli

“Sull’azione del gol annullato Niang mette un gomito in faccia al nostro Kristensen e c’è un giocatore avversario(Ismajili) che a terra prende il pallone con la mano. Non penso ci sia molto da discutere sull’annullamento della rete. E veniamo al rigore a favore dell’Empoli: l’intervento del giocatore Cambiaghi su Samardzic è a gamba tesa e andrebbe sanzionato, ma visto che l’arbitro dà rigore non vedo cosa abbia da recriminare l’Empoli. Sull’azione del rigore concesso a noi manca un rosso sacrosanto a Fazzini per chiara occasione da gol. La trattenuta su Payero è evidente. Il recupero è stato concesso giustamente. Abbiamo anche verificato tutte le sospensioni di tempo e il conseguente recupero che ci sta assolutamente.”