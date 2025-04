Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto quest’oggi al Social Football Summit Snack all’Arena Civica di Milano, l’iniziativa che fa il punto della situazione sullo stato dell’arte del calcio giovanile italiano.

“Siamo ossessionati dalla retrocessione e dal risultato. In Primavera ora fanno giocare i ventenni, i 2005. Non lo so, tra un po’ faranno giocare anche noi a 70 anni… Ho imparato il termine giocatori funzionali, cioè quelli funzionali a fare risultato alle Primavere. Se vai a dire questa cosa in Spagna, dove giocano i 2005 e i 2006 in prima squadra, ridono.

In Primavera giocano l’80% di ragazzi che non hanno prospettive di alto livello. Basta vedere un po’ come fanno dalle altre parti… Per me dovrebbero giocare i 2007 e i 2008 in Primavera”.