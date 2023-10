Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un intervista a Radio Serie A dopo la grande impresa azzurra a Firenze.

“Risultato inaspettato, ci sembrava di essere la vittima designata contro questa Viola, ma nelle ultime settimane c’è stata una crescita che ha portato a una partita quasi perfetta. Ho abbracciato i ragazzi e il mister. In quei momenti viene fuori l’emozione, è stata una bella pagina di questa mia esperienza sportiva. Una grande soddisfazione per tutti, in primis per Andreazzoli che più di tutti ha inciso sulla mentalità. Fiorentina squadra importante, i nostri tifosi hanno goduto perché la vittoria è arrivata in un momento impensabile. Ora testa alle prossime gare, trasformando la felicità in cattiveria agonistica. Bisogna prendere il meglio perché il cammino sarà molto arduo“.

“Siamo solo all’inizio di un percorso, mancano 29 partite. E’ tutto un cammino da costruire. Siam passati da un tipo di calcio più attendista a uno più propositivo, lavorando da un punto di vista fisico molto bene. Avevamo perso il bandolo della matassa, perciò è arrivata la scelta più ovvia anche se la meno corretta: cambiare allenatore. Ci aspettiamo che la crescita continui, anche nelle individualità e nella maturazione fisica e tecnica. Siamo esperti, ma con molti giovani che devono completarsi. Dovevamo ritrovare convinzione e risultati. Cominciare con cinque sconfitte consecutive ha complicato il nostro percorso. In estate dicevamo di avere il 50% di possibilità di retrocedere. Ogni anno sembra sempre più difficile. Sicuramente l’inizio della stagione l’abbiamo costruito malino, 7-8 giocatori sono arrivati a ridosso della partenza del campionato, alcuni a Serie A iniziata e in ritardo di condizione, allenandosi poco e male. Ieri a Firenze, a distanza di due mesi, molti di loro si sono trasformati, specie dal punto di vista fisico. Ora penseremo al futuro prossimo, siamo fiduciosi e convinti di potercela giocare con cinque o sei squadre. Considerando che, come accaduto a noi in passato, alcune di queste stanno vivendo un momento di difficoltà“.

Su Tommaso Baldanzi

“Ci curiamo il dispiacere di vedere certi ragazzi staccarsi da noi, col vederli giocare in club top. Ieri, forse sarò di parte, il migliore nella Fiorentina mi è sembrato Parisi. Quando vanno via per motivi di crescita, senti che si stacca un pezzo della famiglia. E’ successo per Bajrami, per Haas e per tanti altri. Vedere Di Lorenzo che avevamo preso dal Matera, diventare campione d’Italia, è orgoglio puro. Tommaso? Ci interessa proteggerlo da discorsi di mercato tenendolo il più ovattato possibile. Deve dare il meglio per accompagnarci al nostro obiettivo”.