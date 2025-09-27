L’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, ha parlato alla vigilia della gara con l’Empoli.
La settimana di lavoro post Avellino
“Quando si perde una partita, generalmente non si vive mai in maniera troppo serena la settimana di lavoro successiva. Ma negli occhi dei miei ragazzi ho visto la giusta cattiveria agonista e lo spirito di chi vuole, a tutti i costi, riscattare la recente sconfitta già a partire da domenica. Abbiamo analizzato con grande attenzione la partita contro l’Avellino, ci siamo soffermati sui dettagli che hanno inciso in modo decisivo sul risultato finale. Inoltre, ho parlato con i ragazzi sottolineando come, soprattutto in una categoria di questo livello, nulla possa essere mai dato per scontato. Mai.
Ad ogni modo, penso che l’importante adesso sia trarre tutti gli insegnamenti del caso dalla sconfitta di domenica scorsa: quella gara ci ha ferito a tal punto, che credo possa aiutarci tanto in termini di crescita e maturità, soprattutto nel proseguo della stagione”.
Sulla partita di domenica, contro l’Empoli
“L’Empoli è un grande squadra, con giocatori fantastici e un ottimo allenatore, esperto, la cui mano sul loro stile di gioco è già ben visibile. Sinceramente, non mi aspettavo un loro inizio a fari spenti, ma è una squadra che ci ha abituato negli anni a grandi rimonte e, a maggior ragione ora che siamo solo all’inizio, non credo sia rilevante il fatto che abbiamo conquistato pochi punti in queste prime giornate. Comunque, ho avuto modo di vedere le loro partite di questo avvio di stagione e hanno quasi sempre disputato prestazioni importanti, e di livello, dimostrando forza collettiva e qualità individuali, perciò, sono certo che i risultati arriveranno presto. Infatti, sono convinto che la trasferta di Empoli sia tra le più complesse in assoluto, ci aspetta una gara durissima e come ho detto ai ragazzi, servirà grande concentrazione e limitare al massimo gli errori, per uscire dal “Castellani” con dei punti in tasca”.
Sugli indisponibili
“Hasa e Illanes svolgeranno oggi degli esami medici, dopodiché capiremo la fattibilità di un loro possibile impiego per domenica. L’obiettivo, come sempre, è quello di recuperare i giocatori al più presto, ma sempre senza rischiare ricadute pericolose, soprattutto in una fase della stagione come questa, in cui ci sono tanti impegni ravvicinati. Belloni, invece, è recuperato ed è a disposizione per Empoli, così come il resto della squadra, che, ad oggi, non presenta defezioni”.
tmw.com
tosta, per uscire con qualche punto, servirà vedere gli azzurri come non li abbiamo visti di recente… Da tifoso ovvio che voglio la vittoria, ma sarà dura, anche perché le parole del mister post Genoa su canali nazionali fanno pensare, voglion dire tutto e nulla, servono i fatti e dopo aver fatto Amalgama serve Costanza … di risultati
Se è tosta vincere con la Carrarese,si può appendere gli scarpini al chiodo.Non c’è nessuna scusa che tenga e nessun giovane da fare crescere.Bisogna vincere e convincere, altrimenti a casa.Noi siamo l’Empoli e facciamo questo coi giovani che cmq nn son dei giovani qualunque ma son tutti ragazzi nel giro delle nazionali.Per cui pal.le e via ..Almeno io la penso così,ma so già che non andrà così…
Sono d’accordo…se ci fa preoccupare la Carrarese allora siamo arrivati al capolinea…domani c’è un solo risultato, la vittoria, altrimenti saranno grossi problemi!
Sono pienamente d’accordo…. se la Carrarese fa paura di chi non dobbiamo aver paura? Tre partite al fruttivendolo della Conad, poi se non va, a casa…. è più di 12 mesi che ci sorbiamo questa minestra di incompetenza, è l’ora di cambiare….
pretaccio, ruspista, benzinaio, tiraceffoni, fruttivendolo…
alla prosiima ingiuria
ma almeno direttore del supermercato
I nostri sono discorsi vuoti “se ci deve preoccupare la Carrarese allora siamo arrivati al capolinea e via dicendo” e controproducenti ed è proprio perchè non si deve tornare al capolinea che si deve rispettare e pensare che con la Carrarese sarà molto dura, come tifosi dobbiamo prepararci mentalmente a soffrire in questo inizio di campionato, per magari divertirci poi, ma questo a prescindere dall’allenatore che attualmente non gode della nostra fiducia e deve dimostrare concretamente di essere all’altezza dell’Empoli, cosi come la squadra al di là delle tantissime dichiarazioni che fanno di non aver mai trovato un gruppo cosi sano e unito deve crescere velocemente.
Dobbiamo temere la Carrarese perchè loro sono una squadra rodata, noi no, loro hanno un allenatore che ha in mano la squadra e noi per adesso non tanto. Loro hanno avuto una battuta d’arresto e noi invece la battuta d’arresto è solo nelle proporzioni della sconfitta, ma non è una sorpresa più di tanto se si pensa che allenatore e giocatori hanno fatto di tutto per galvanizzare e far ritrovare l’entusiasmo al Pescara da quella finale playoff e che era solo un pò nascosto.
Noi dobbiamo andare oltre alle nostre aspettative di tifosi che erano ben altre e pensare che al momento non siamo superiori alla Carrarese. Lo si vede anche dalle dichiarazioni di Calabro che loro hanno tanta umiltà e noi per adesso non siamo nè carne nè pesce…Tifare e fare fare poco gli schizzinosi, perchè c’è da cercare di vincere, ma senza perderla quanto meno.
Realisticamente mi aspetto un pareggio. Calabro è un allenatore preparato, tra l’altro in estate si vociferava fosse fra i papabili a ricoprire il ruolo in azzurro.
Sarà certamente molto motivato a dimostrare le sue doti sul campo del Castellani.
realisticamente mi aspetto una partita di me.da
sicuramente si farà fatica a guardarla
il pareggio in effetti andrebbe bene ad entrambe visti i rovesci di domenica scorsa….c’è da muovere la classifica.
E i 3 punti li prendi con Monza e Venezia oppure a Bolzano?… diciamo la verità…un punto domani sarebbe in preparazione di una doppia sconfitta con Monza e Sudtirol e successiva cacciata allenatore…sono controcorrente e dico che a me Pagliuca non dispiace e il solito tiro al piccione che facciamo qui tutti i primi anni di serie B con i mister è deleterio… però domani capiremo se la squadra è con lui…un solo risultato
realisticamente mi aspetto una partita di popò
sicuramente si farà fatica a guardarla
pochi discorsi, se si vince bene, senno’ spedire subito cappellino alla conad e tanti saluti
Poca fiducia di andare oltre un pareggio, 1-1 morsicato nell aria , con Perisan in campo e senza i miracolosi goal di Popov avevamo 1/2 punti al massimo oggi senza aver tirato in porta in 4 partite ..anzi 5 mettiamoci anche Genova, siamo pericolosi su angoli e punizioni ma su azione mai fino ad ora
Tutti pensieri negativi. Alcuni addirittura con offese e prese in giro. Se domani vinciamo, non fatevi più vedere però.
ahahahah
ma stai sicuro che si faranno vedere
anche se alla fine si vincesse il campionato col mister di cecina
Fanno davvero impressione alle iene, ma come si fa? Stanno in rete solo per offendere e dileggiare, tutto il giorno, in ogni post.
ma te li prendi sul serio?
ma fatti una risata, ogni tanto
si parla di calcio
Belle parole di Calabro, che gli fanno onore: Io prevedo una gran bella partita. Di tutte e 2 le squadre. Coi valori tecnici dell’Empoli a prevalere nel finale….
Calabro ottimo allenatore già dai tempi del Francavilla.
Spezia subito in 10 e subito sotto anche a Venezia. Frosinone ne fa 3 in mezz’ora a Mantova (rigore sbagliato da Mancuso). In serie A incredibilmente la Cremonese schiera Silvestri titolare e non Audero. Oltre naturalmente a Grassi e Pezzella.