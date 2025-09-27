CAMPIONATO PRIMAVERA 2 – 3a giornata – Sabato 27/09/2025, ore 15:00 – Centro sportivo Petroio, Vinci

EMPOLI: 4

TERNANA: 0

MARCATORI: 7′ Bagordo, 9′, 31′ Busiello, 17′ Monaco,

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Antonini, 3 Lauricella, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Bagordo, 8 Perin, 9 Monaco, 10 Orlandi(45′ Samb), 11 Busiello(45′ Chiucchiuini)

A disposizione:12 Versari, 13 Gori, 14 Pasalic, 15 Egan, 16 Mazzi, 17 Mureddu, 18 Samb, 19 Chiucchiuini, 20 Zanaga, 21 Tavanti, 22 Blini, 23 Fiorini

ALL. Andrea Filippeschi

TERNANA: 1 Ciaccia, 2 Rivelli, 3 Rota, 4 Ferlicca(45′ Di Curzio), 5 Biancafarina, 6 Salvatore, 7 Fulga, 8 Bruti, 9 Skraburski, 10 Coltorti, 11 Turella

A disposizione: 12 Delibra, 13 Pesce, 14 Forlini, 15 Goretti, 16 Brocci, 17 Tiberi, 18 Di Curzio, 19 Onesti, 20 De Negri, 21 Semeraro, 22 Lorrai, 23 Scifoni

ALL. Marco Di Loreto

Arbitro: Flavio Barbetti

Assistenti: Rosati, Valenti

Ammoniti: 20′ Orlandi (E), 40′ Ferlicca (T)

Espulsi:

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Empoli che prova a farsi vedere in avanti sfruttando un fraseggio veloce

7′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Grande imbucata di Orlandi per Bagordo che in una frazione di secondo controlla e calcia col sinistro spiazzando il portiere avversario

9′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI!!!! AZIONE STRATOSFERICA DI BUSIELLO! L’attaccante azzurro riceve palla a centrocampo e corre verso la porta saltando 4 difensori per poi concludere con un destro a giro meraviglioso

15′: Grande inizio degli azzurri che oltre ai gol sembrano dominare in ogni zona del campo

17′: GOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Azione corale perfettamente eseguita, con Orlandi e Monaco che chiudono bene un triangolo che lascia il 9 a tu per tu con il portiere avversario. Da li è bravo Monaco ad aspettare il movimento del portiere e poi calciare spiazzandolo

22 ‘: Rischia l’Empoli con una costruzione dal basso non proprio perfetta, costretto al fallo Huqi al limite dell’area azzurra

23′: Gol annullato per fuorigioco a Biancafarina dopo un bello stacco di testa su punizione

27′: Provvidenziale chiusura di Antonini su un passaggio smarcante diretto a Coltorti.

29′: Conclusione pericolosa da fuori di Fulga che finisce alta sopra la traversa

31′:GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI!! ANCORA UNA MAGIA DI BUSIELLO! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo raccoglie palla Bagordo sulla sinistra e mette un cross perfetto per Busiello che stoppa il pallone di petto e col sinistro in arretramento calcia prima che la palla tocchi terra infilandola all’angolino

37′: Dominio azzurro nella prima frazione con la Ternana che sporadicamente si fa vedere in avanti

38′: Rischi di fare il terzo eurogol della giornata Busiello! Bravissimo Monaco a non dare per perso un pallone lanciato in profondità e a servire Busiello che poi tenta un pallonetto in corsa sul portiere che termina di poco al lato del palo

43′: Bel tentativo a giro di Turella che termina a lato. L’11 è tra i più positivi dei suoi.

44′: Ancora un tentativo da fuori della Ternana con Ferlicca, ma Lastoria è attento.

45′: 1 minuto di recupero

46′: Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′: Nella Ternana esce Ferlicca dentro Di Curzio. Nell’Empoli escono Orlandi e Busiello dentro Samb e Chiucchiuini

45′: Ricomincia la partita !

46′: Tenta la rovesciata in area Samb per servire un compagno ma sbaglia la misura