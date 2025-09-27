Si torna in campo domani nel derby regionale con la Carrarese, una gara che manca all’appello dagli anni ’90. Per l’Empoli c’è l’obbligatorietà di far dimenticare la brutta figura di Pescara, situazione risolvibile unicamente con una vittoria. Vediamo le ultime:

Si dovrebbe tornare al 3-5-2 come modulo di partenza. In difesa agirà al centro sicuramente Lovato al centro. Ai suoi lati potrebbero agire Obaretin e Curto. Ghion torna in cabina di regia con Elia e Carboni larghi. Ignacchiti ed Yepes a completare il centrocampo. Davanti le soluzioni potrebbero essere molteplici, la sensazione è che si possa andare con Shpendi e Popov. Potrebbe essere convocato (lo sapremo in serata) Haas, stesso discorso per Bianchi.

Gli indisponibili sono: Haas ?, Degli Innocenti, Pellegri, Nasti, Konate.

Mister Pagliuca vuole una reazione immediata dopo la sconfitta di Pescara e dai suoi vuole vuole una prestazione che abbia “morso”

Dovrebbe essere un 3-5-2 quello che presenterà Calabro al Castellani. Rispetto all’ultima gara viene confermata in toto la difesa con Ruggeri, Salamon e l’ex, Imperiale. Si cambia invece dalla cintola in su. Abiuso e Finotto saranno i due terminali offensivi mentre in cabina di regia andrà Zuelli. Zanon e Cicconi saranno i due quinti, in campo dal primo minuto anche l’altro ex, Bozhanaj. Non saranno del match gli indisponibili Illanes ed Hasa.

Il tecnico Calabro si dice sorpreso dell’avvio dell’Empoli, considerando gli azzurri come una squadra molto forte e parla della gara di domani come tra le più complesse della stagione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Carboni; Shpendi, Popov.

3-5-2: Bleve; Ruggeri, Salamon, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso.