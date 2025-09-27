Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani con la Carrarese, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

21 Commenti

  1. Momento meraviglioso a 9:18 : “lo SCHIAFFO di Pescara mi sembra di capire sia arrivato”.
    Cocchi non gli dire queste cose, che ti prende sulla parola 🤣

  7. Approcciare bene sono d’accordo, ma domani la parola d’ordine mi piacerebbe fosse “non prendere gol”. Inutile partire rabbiosi tutti avanti. Inutile e pericoloso. Con calma, rimanendo sereni, un gol alla fine lo facciamo.

  9. Mi prenderete per pazzo..ma io mi rimetterei a 4 dietro e con il potenziale rientro degli infortunati..

    Fulignati
    Elia-Lovato-Oberatin-Carboni
    Ignacchiti-Ghion-Haas
    Illie
    Popov-Pellegri

    Cosa ne pensate?

  10. Contro il Pescara, nel pregara, aveva detto che la squadra si era preparata bene in settimana…. ora dice che lo schiaffone è arrivato… io aspetto domani sera, vedo e giudico…. è 1 anno e mezzo che si chiacchera e basta, fatti pochi….

  12. C’è poco da girarci intorno diciamo le cose come stanno, noi non saremo mai andati in 1.200,va riconosciuto che è il loro momento e giustamente se la godono ,noi ormai siamo ultras da poltrona …
    qualcuno ha venduto l’anima al diavolo …

