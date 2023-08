Queste le parole dell’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, alla vigilia della sfida di domani:

“Siamo contenti di iniziare, dopo tre settimane di ritiro sono curioso di vedere come reagirà la squadra in una sfida ufficiale. C’è tanta voglia di passare il turno e di mettere in difficoltà l’Empoli. Devo ancora scegliere chi schierare dal primo minuti, abbiamo qualche problemino in difesa, ma siamo in 22 e ho una scelta ampia. L’obiettivo è passare, come ogni anno. Ci teniamo molto alla competizione. Affrontiamo una squadra che ha fatto bene l’anno scorso, rodata, che ha cambiato poco. Ci saranno delle difficoltà, ma fanno parte del gioco. In difesa non abbiamo Sottini, Angeli e Cecchetto, siamo un po’ contati, mentre negli altri reparti siamo apposto. Dieci arrivi sono tanti e proprio per questo siamo curiosi di vedere come si inseriranno e un po’ di tempo ci vorrà. Sono però tutti arrivati con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non lo so. Con il direttore Marchetti ci confrontiamo sempre, al tempo stesso siamo curiosi di vedere queste partite prima della chiusura del mercato per capire se c’è da intervenire o meno. Siamo curiosi anche per questo“