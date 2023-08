Inizia ufficialmente la stagione sportiva 23/24. Al Castellani CG Arena arriva il Cittadella, formazione di Serie B. Vediamo le ultime:

Gli azzurri inizieranno da dove hanno terminato, ovvero dal 4-2-3-1 che è stata la rivoluzione di fine stagione. Essendo la prima, ed essendoci anche alcune defezioni, ci sono dei legittimi dubbi di formazione che verranno fugati soltanto domani. La sensazione è che la difesa sia fatta e per 3/4 uguale a quella del passato anno. Da capire chi tra Pezzella e Cacace vada in campo, con il neozelandese in vantaggio essendo più esperto del compagno appena arrivato. Sulla mediana conteranno molto le condizioni fisiche; la logica porta a Marin-Grassi, con il primo che giocherà soltanto un tempo. Davanti andrà Caputo, occhio a Piccoli che potrebbe essere schierato nei tre dietro a destra, con Henderson centrale e Gysi a sinistra. Baldanzi sta meglio ma verrà preservato.

Gli indisponibili sono: Maldini, Fazzini, Baldanzi, Walukiewicz

Mister Zanetti vuol partire con il piede giusto ma, visto il momento ed il mercato aperto, predica calma e chiede un po’ di pazienza per poter vedere la squadra al suo meglio.

La formazione granata arriverà ad Empoli con il 4-3-1-2 come modulo di partenza. L’unico reale ballottaggio dovrebbe essere in attacco per la sostituzione dell’indisponibile Baldini. I candidati a giocarsi la maglia sono Cassano e Pittarello con il secondo che dovrebbe essere in vantaggio. A completare il reparto offensivo dovrebbe esserci Maistrello con Tessiore trequartista anche se va tenuto in considerazione Embalo. In settimana c’era stato qualche problema per il portiere Kastrati, non dovesse farcela andrà in porta Veneran. Altro indisponibile nelle fila venete è Angeli.

Al momento in cui andiamo online il tecnico Gorini non ha parlato. Dovessero uscire le sue dichiarazioni le andremo a riportare.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Piccoli, Henderson, Gyasi; Caputo.

4-3-1-2: Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Kornvig; Tessiore; Pittarello, Maistrello.