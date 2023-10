L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club viola in vista del derby con l’Empoli.

Come stanno i nazionali?

“Stanno tutti bene, abbiamo ritrovato tutti e da oggi siamo al completo. Stiamo preparando questo derby, che arriva dopo un periodo positivo che vogliamo continuare. Guai a fermarsi e a mollare, abbiamo ancora due giorni e cercheremo di dare il massimo”.

Questo periodo di pausa con in un clima allegro può essere stato un pericolo?

“In queste soste non hai a disposizione i nazionali, ma con i ragazzi che rimangono si lavora e si cerca di portare avanti tutto. Questo l’abbiamo fatto, dando anche qualche giorno di riposo perché arrivavamo da un tour de force incredibile. Adesso prepariamo questa sfida al meglio, è delicata”.

In mezzo c’è stata l’inaugurazione del Viola Park.

“Fu una bellissima serata, stupenda. Tutto questo dà grande visibilità a ciò che è il Viola Park, una struttura fantastica messa a disposizione dal presidente. È stata una serata con tutti a contatto, dal femminile ai piccoli. Questo porterà grande identità e ci legherà ancor di più”.

Come vede l’Empoli?

“In questi anni ci ha messo sempre in difficoltà, è stato sempre duro da battere. È un derby, delicato, sappiamo che avversario troviamo. Ha cambiato guida tecnica e sta bene, sappiamo a cosa andiamo incontro e dobbiamo prepararla nei minimi dettagli. Perché vogliamo continuare questa striscia e questo entusiasmo”.

Prosegue sull’Empoli: “Ha fatto ottimi risultati ultimamente. Da quando c’è Andreazzoli fanno punti, sono organizzati e non mollano mai, con qualità in squadra. Oltre alla loro voglia di rivalsa, aggiungo che è una squadra che se non affronti con la massima attenzione può metterti in difficoltà”.

Conclude: “Ci aspetta un altro filotto di partite, un altro momento in cui dobbiamo essere tutti pronti e sfruttare tutte le qualità che abbiamo, mandando in campo chi può fare grosse prestazioni e mettere in difficoltà l’avversario. Non è una questione di titolari o meno, tutti sono coinvolti e sanno che possono dare tanto. Ad oggi, questo spirito sta dando grandi risultati e da qui non ci dobbiamo spostare”.

