Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

7a Giornata

Domenica 22 ottobre – ore 14.00



Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 2 MONZA 2

.54′

27′ rig. Ferrais (M) – 59′ Nabian (E) – 64′ Vallarelli (E) – 71′ Farnendes (M)

EMPOLI: 40 Supljar 2 Gaj (62′ Majdandzic) 98 Dragoner (Kaczmarski) 28 Indragoli (cap) 7 Barsi 17 Ansah (46′ Mannelli) 80 Vallarelli 6 Bacci (75′ De Ferdinando) 99 Barsotti (62′ Bacciardi) 9 Corona 87 Nabian

A disposizione: 1 Seghetti 3 Majdandzic 11 Bocci 16 Stassin 21 De Ferdinando 24 Bacciardi 29 Tosto 37 Kaczmarski 55 Mannelli 77 Fini 96 El Biache



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

MONZA: 1 Mazza 6 Colombo 7 Dell’Acqua 8 Lupinetti 12 Ravelli 14 Berretta 20 Ferrais (Cap) (79′ Marras)22 Antunovic (46′ Fernandes)25 Zoppi 28 Brugarello 32 Capolupo (90′ Cagia)

A disposizione: 29 Ciardi 2 Bagnaschi 10 Marras 11 Goffi 15 Kassama 17 Arpino 18 Martins 19 Fernandes 26 Giubrone 30 Graziano 37 Cagia

Allenatore: Alessandro LUPI

Arbitro: Sig. Giuseppe RISPOLI (Locri)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Nicola MOREA (Molfetta) – 2° Ass. Sig. Matteo CARDONA (Catania)

AMMONITI: 37′ Barsotti (E) – 78′ Barsi (E) – 85′ Kassama (M) – 90’+5 Coprona (E)

ESPULSI: Nessuno

Pareggio salomonico che mette il timbro su una gara equilibrata, primo tempo di netta prevalenza del Monza, ripresa con l’Empoli che anche grazie ai cambi ribalta il risultato e quando sembra avere in mano la partita subisce il pari dei lombardi su quella che (vista dalla tribuna) sembra una grave disattenzione di Stubljar. Un Empoli che nei primi 45′ subisce il gioco dei Monza e solo con un lampo di Nabian (uno dei migliori dei suoi oggi) va a colpire la traversa si rende pericoloso e colpisce la traversa. La ripresa vede un Empoli più aggressivo, ritrova ritmo e geometrie e, grazie anche ad un errore in uscita di Mazza, trova il meritato gol del pari. Pochi munti dopo arriva il sorpasso con una azione travolgente di Nabian che regala un assist al bacio a Vallarelli che si regalail gol dopo un’ottima partita. La gara sembra essere nelle mani degli azzurri ma arriva il gol a sorpresa di Fernandes e tutto torna in discussione. L’Empoli non riesce a più a creare seri pericolo per Mazza,il Monza controlla la gara e la porta verso il pari.

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: angolo per l’Empoli battuto da Brsi, sul primo palo Corona anticipa tutti di testa , fuori

4′: Naboian da fuori, rimpallato

6′: angolo per il Monza, batte Ferraris, di testa Lupinetti, palla che sfiora palo

10′: Monza vicino al gol con un diagonale di Berrettacora il Monza al tiro con Colombo, Stubljar para sicuro a terra

21′: Gaj da destra penetra in area del Monza, fertmato al momento del cross

22′: bellaparatra a terra di Stupljar su diagonale di Ferraris

26′: traversone di Antunovic, anche se distante ci mette il braccio Gaj,è rigore

27′: GOL DEL MONZA

Ferraris va sul dischetto, spiazza Stubljar e porta in vantaggio il Monza

29′:il primo tiro dell’Empoli vareo la porta di Mazza è di Dragoner, ben servito da Ansah, che spara un bolide, alto

38′: gran lancio lungo la fascia destra di Gaj per Nabian che si invola verso la porta, entra in area e tira colpendo in pieno la traversa

39′: punizione di Barsi, Corona da due passi trova le mani di Mazza, sulla respinta va Gaj che sfiora di testa e Mazza devia in angolo

Mister Birindelli inverte la posizione in fascia di Barsi e Gaj

42′.su una difettosa uscita di Mazza è Ansah che tenta dalla distanza verso la porta vuota, il n. 1 del Monza schiaffeggia la palla

45′: clamoroso: traversone da fondo campo di Dragoner per la testa di Vallarelli, solo davanti alla porta va a colire di testa ma è scoordinato e manda alto

Concessi 2′ di recupero

Fine del primo tempo!

2° Tempo

Due cambi nell’Empoli ( fuori Dragoner ed Ansah e dentro Mannelli e Kazmarski), uno nel Monza

2′: traversone di Kaczmarski dal fondo, la difesa monzese respinge in angolo

3′: sulla mischia c’è un cafallo di mano di un difensore dell’Empoli

4′: GGGGGGGGOOOOOOLLLLLLLL

Da una punizione di Vallarelli, palla seul secondo palo e testa di Gaj, respinta del portiere, ancora un tiro, mischia, palla in aria, il portiere che esce a vuoto e Nabian prima di testa e poi di piatto mette in rete

10′: bella tiangolazione Vallarelli, Barsi, Nabian, Mazza in uscita esce e blocca

12′: Monza si affaccia dalle parti di Stupljar

62′: 2 cambi nell’Empoli: fuori Barsotti e Gaj, dentro Bacciardi e Majdandzic

63′: azione gol degli azzurri con una incursione da sinistra, palla appoggiata a Vallaerelli libero al confine dell’area di tigore ma spedisce alto

64′: GGGGGGGGGOOOOOLLLLL

Ancora Nabian da sinistra, appoggia sul dischetto dive questa volta Vallarelli di piatto infila sotto la traversa

65′: cambi nel Monza, fuori Zoppi e Delll’Acqua, dentro Kassama e Goffi

68′: ancora Nabian sulla sinistra, tiro a firo che Mazza respinge sui piedi di Corone che ci arriva scoordinato e spedisce alto

71′: GOL DEL MONZA

Fernandes dalla grande distanza prova un tiro, neanche troppo forte, Subljar immobile e la palla finisce in rete

73′: Corone in area del Monza, controllo e tiro, palo interno e palla che finisce tra le braccia di Mazza

75′: nell’Empoli esce Bacci ed entra Di Ferdinando

77′: imbucata per Corona, lunga

79′: nel Monza esce Ferraris entra Marras

80′: lunga azione dell’Empoli in area del Monza conclusa con un calcio angolo su tiro di Nabian

81′: gram tiro di Marras dalla distanza, fuori di poco

87′: Vallarelli batte una punizione da sinistra, palla sul secondo palo, Corone non intercetta

90′: nel Monza esce Capolupo ed entra Cagia

Concessi 5′ di recupero

90’+4: Majdandzic guadagna un angolo

Infortuni per Goffi e Vallarelli che escono dal campo , ci sarà un prolungamento del recupero, Monza in dieci

FINE!