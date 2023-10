Dopo la seconda sosta per le nazionali si torna in campo e per gli azzurri c’è la madre di ogni partita: il derby con la Fiorentina. Gara non semplice visto l’attuale stato di forma dei viola ma, gara che potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per uscire da una classifica amara e ritrovare tutte le certezza. Vediamo le ultime:

In casa azzurra non ci attendiamo un modulo diverso dal quello del 4-3-2-1. Ci sono alcuni dubbi della vigilia, su tutti quello legato alle condizioni di Baldanzi. Il gioiellino di Castelfiorentino non è al top, si verificheranno domani le condizioni e soltanto se non si correranno rischi potrebbe andare in panchina. In campo, dietro a Caputo, si dovrebbero vedere Cancellieri e Cambiaghi. Ballottaggio in cabina di regia tra Ranocchia e Grassi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Marin e l’ex Maleh. Anche in difesa c’è un ballottaggio, precisamente a destra dove si giocano il posto Ebuehi e Bereszynski. Le altre posizioni dovrebbero essere certe, vista anche l’indisponibilità di Ismajli. Prima convocazione per Daniel Maldini. In porta dovremmo vedere ancora Berisha. Non recuperano Kovalenko e Shpendi.

Gli indisponibili sono: Ismajli, Pezzella, Kovalenko, Shpendi

Mister Andreazzoli ha molta curiosità nel misurarsi con la Fiorentina, sottolineando l’importanza emotiva della gara.

Sarà un 4-2-3-1 il modulo gigliato. Italiano ha chiarito di voler dare priorità al campionato rispetto alla Conference e per il derby con l’Empoli è orientato a confermare l’undici anti-Napoli in blocco. L’ex azzurro Terracciano tra i pali, davanti a lui la coppia centrale con Milenkovic e Quarta, sulle fasce Kayode a destra e l’altro ex Parisi favorito su Biraghi a sinistra. In mediana Arthur con Duncan, sulla fascia destra Gonzalez di rientro dall’Argentina e Bonaventura, ulteriormente rinvigorito dalla chiamata azzurra di Spalletti con gol, confermato sulla trequarti. A sinistra pronto Brekalo dopo aver trovato il primo centro a Napoli, come numero nove più Nzola di Beltran. Indisponibili Castrovilli e Dodo.

Italiano non vuole lasciare niente al caso ed evidenzia che ci vorrà massima concentrazione per battere l’Empoli.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo.