L’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Empoli.

Scontato dire quanto sia importante la partita di domani.

“E’ una partita importante. Ma non più importante della prossima di Cagliari o dell’ultima di Milano. Nella nostra posizione vuole dire che tutte le partite che giocheremo sono importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e continuare a lavorare come hanno sempre fatto”.

Il risultato dell’Empoli a Torino contro la Juventus può rendere la squadra ancora più concentrata o ti lascia sempre un punto interrogativo su che avversario il Genoa troverà?

“Complimenti all’Empoli. Ha giocato una gran partita a Torino, è una vittoria meritata ma a noi non cambia nulla. Sarà una partita complicata e difficile. All’andata è stata difficile, abbiamo sofferto tantissimo. Ci aspetta una partita difficile perché hanno giocatori importanti ma noi abbiamo una settimana importante”.

TMW – Avete dimostrato di giocare alla pari contro squadre più quotate, come può crescere ancora il tuo Genoa?

“Prendiamo l’esempio della partita contro l’Inter. Abbiamo fatto bene ma vincere o perdere si gioca sui dettagli. Dobbiamo essere concentrati sui dettagli per prendere punti e questi dettagli saranno importanti domenica. Dobbiamo continuare a fare bene, ad essere organizzati e competere con l’avversario. Oltre ad essere concentrati sui dettagli”.

A Milano ti hanno messo tutti in difficoltà. Hai idee di conferme?

“ Ho ancora domani, ma devo dire tutti i ragazzi vogliono giocare. Chi è entrato a Milano ha portato energia, hanno fatto una bella settimana e io voglio da un mio giocatore di mettermi in difficoltà. Non sarà facile per me scegliere l’undici della partita di Empoli ma vedo tutti concentrati e con la voglia di giocare. Questo porta il livello ancora più alto nella squadra”.

Malinovskyi sta migliorando?

“Sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. E’ ancora un po’ indietro per giocare queste partite. Sta crescendo ed è una cosa positiva”.

A che punto è Badelj?

“ Ha fatto anche lui una settimana di lavoro molto interessante, si è allenato tutta la settimana con la squadra, non ci sono problemi per iniziare la partita. Milan è il nostro capitano, ha esperienza ed è importantissimo”.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani oltre ai punti?

“Il nostro step in avanti è fare una partita ancora migliore rispetto a quanto fatto contro l’Inter. Vogliamo fare un passo in avanti e giocare ancora meglio con la palla. Iniziamo ad avere una stabilità con gli attaccanti, abbiamo creato situazioni interessanti contro l’Inter e speriamo di fare ancora meglio da qui ad inizio stagione”.

Onana sta crescendo, a che punto è?

“Sono molto contento di quanto sta facendo in questo momento. E’ arrivato da pochissimo tempo, sta capendo meglio come stiamo giocando e i compagni che ha a fianco”.

Cornet si sta inserendo nel gruppo.

“Sta facendo bene anche lui, c’è scelta. Quando i giocatori stanno meglio spetta a me fare le scelte per avere una squadra competitiva”.

Oggi sta uscendo l’audio dell’espressione blasfema di Lautaro che quindi non avrebbe dovuto giocare contro il Genoa.

“Non c’è niente da dire, questo è il passato. E’ importante per me la partita di Empoli. Non voglio perdere energia su quello che non posso controllare”.

Che margini di crescita ha Pinamonti?

“ E’ un giocatore importante per la società, prende più responsabilità. Sono molto contento del suo lavoro per la squadra. Tecnicamente è un calciatore che può guidare il nostro gioco offensivo. Sul campo lo vedo con più fiducia, ha ancora due-tre step da fare perché ha la qualità e lui deve utilizzare la squadra per far vedere la sua qualità. E’ un giocatore importante, ci sono un paio di elementi del suo gioco per migliorare”.

Onana è più un Frendrup come caratteristiche o un Badelj?

“Come caratteristiche è un po’ più Masini e Frendrup. Onana è un numero 8. Ha qualità per andare avanti e dare supporto ai nostri attaccanti. E’ un giocatore box to box”.

Il 4-4-2 del suo Genoa ricorda un po’ la compattezza dell’Atletico Madrid del 2011.

“Non sono Simeone e noi non siamo l’Atletico Madrid. La cosa che mi piace è come gestiamo la partita. Vedendo l’ultima a San Siro, volevamo avere più possesso però dobbiamo accettare che giochiamo contro l’Inter e non possiamo avere il possesso. La cosa che mi è piaciuta della squadra è aver accettato questo, ho visto undici giocatori che hanno lavorato tanto. Questo è un punto forte per la nostra squadra”.

Miretti?

“E’ un giocatore che mi piace tantissimo. Ha tecnica ed è un giovane che deve crescere. E per crescere deve giocare. E’ un giocatore che ha qualità, capisce tatticamente il gioco e possiamo utilizzarlo come centrale o sulla fascia sinistra. E’ un giocatore importante con la qualità tecnica e che mi piace tanto”.

La squadra la tieni sulla corda prima di dare la formazione?

“Credo molto alla stabilità, in campo e fuori. Mi piace dare la squadra il giorno prima o la mattina della partita. Dipende come vedo la squadra in settimana”.

Cuenca come sta?

“Ha recuperato. Ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra”.

