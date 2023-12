L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Empoli.

Che squadra è l’Empoli?

“Da quando è arrivato Andreazzoli hanno migliorato diversi aspetti. Utilizzano un 4-3-3 con esterni stretti e puntano sull’attacco alla profondità. Dobbiamo portare le aggressioni senza allungarci”.

Quanti dubbi ha?

“Come sempre, è sempre bene avere questo tipo di difficoltà”.

C’è il ballottaggio Krstovic-Piccoli?

“Roberto avrebbe meritato di giocare dall’inizio anche prima. Krstovic si è ben comportato sotto l’aspetto realizzativo. Coi 5 cambi può far piacere partire dall’inizio ma non è tutto. Piccoli deve continuare a lavorare a prescindere dal tipo di impiego. Nelle prime giornate Krstovic ha realizzato 4 gol ma stiamo continuando a servirlo bene. Non possiamo prescindere dalla fase difensiva, lui fa entrambe le fasi”.

Come si stanno vivendo nello spogliatoio i risultati?

“Veniamo da tre risultati positivi. Si possono migliorare determinati aspetti, ma abbiamo fatto tante cose positive. Questi tre pareggi possono assumere importanza maggiore laddove diamo seguito con un risultato pieno. È uno scontro diretto, partita molto importante ma non decisiva. Dietro si corre, lo scorso anno la terzultima aveva 7 punti”.

Come sta Kaba?

“Oggi ha fatto un allenamento completo, sta migliorando la sua condizione. Valutiamo il minutaggio”.

Oudin o Rafia?

“Sono simili, si ragiona nell’ottica delle coppie. In questo momento Oudin sta avendo numeri importanti anche difensivamente. Rafia ha sempre dimostrato qualità di resistenza nella corsa”.

Come sta Almqvist?

“Ha sentito un crampo contro il Bologna. Dagli accertamenti non risultano nuove lesione ma abbiamo deciso in maniera preventiva di farlo lavorare a parte”.

