Vi riportiamo integralmente un articolo uscito su calcio e finanza riguardanti alcuni dati economici dell’Empoli dopo la chiusura del bilancio al 30/06.

Non basta la cessione di Guglielmo Vicario all’Empoli, che ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un rosso pari a 3,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di 3,5 milioni di euro della stagione 2021/22.

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, il fatturato della società toscana è stato pari a 81,6 milioni di euro (contro i 70,9 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 82,4 milioni (3,6 milioni nel 202/22).

I RICAVI

Complessivamente, l’Empoli nella stagione 2022/23 ha registrato 81,6 di euro di ricavi, rispetto ai 70,9 milioni del 2021/22. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 32,69 milioni di euro, seguita a breve distanza dalle plusvalenze, pari a 32,65 milioni di euro.

In particolare, tra le plusvalenze è stata inserita anche quella legata alla cessione di Guglielmo Vicario al Tottenham: la cifra ufficiale del trasferimento del portiere friulano al club inglese è stata di 18,5 milioni di euro, con una plusvalenza di 12,2 milioni di euro. La cessione di Vicario è stata inserita nel bilancio al 30 giugno 2023 in quanto era stata conclusa ufficialmente il 18 giugno 2023, si legge nel bilancio. Più alta, invece, è stata la plusvalenza legata alla cessione di Mattia Viti al Nizza per 12,5 milioni di euro con plusvalenza pari a 12,5 milioni.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 2,8 milioni di euro;

2,8 milioni di euro; Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 5,9 milioni;

5,9 milioni; Ricavi da diritti tv: 32,69 milioni;

32,69 milioni; Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 32,85 milioni di cui 32,65 milioni dalle plusvalenze;

32,85 milioni di cui 32,65 milioni dalle plusvalenze; Altri ricavi: 7,3 milioni di euro;

7,3 milioni di euro; TOTALE: 81,6 milioni.

I COSTI

I costi a bilancio per l’Empoli sono aumentati nel 2022/23 a 82,4 milioni di euro rispetto ai 74,5 milioni di euro del 2021/22. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 40,9 milioni di euro (in aumento rispetto ai 36,6 milioni milioni di euro del 2021/22) e ammortamenti per complessivi 10,7. Questi i costi voce per voce nella stagione 2022/23:

Costi per servizi: 18,4 milioni di euro;

18,4 milioni di euro; Costi del personale: 40,9 milioni di euro;

40,9 milioni di euro; Ammortamenti e svalutazioni: 10,7 milioni di euro;

10,7 milioni di euro; Altri costi : 12,4 milioni di euro;

: 12,4 milioni di euro; TOTALE: 82,4 milioni di euro.

RISULTATI, DEBITI E PATRIMONIO NETTO

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -808mila euro (rispetto alla differenza negativa di 3,6 milioni di euro del 2021/22). Il risultato ante imposte è stato negativo per 1,6 di euro circa (rispetto al -4,4 milioni del 2021/22) mentre il risultato netto è stato negativo per 3,9 milioni di euro contro il rosso di 3,5 milioni del 2021/22.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per 12,1 milioni, rispetto al patrimonio netto pari a 16 milioni al 30 giugno 2022. Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono saliti a 105 milioni di euro (92,7 milioni al 30 giugno 2022) a fronte di crediti per complessivi 65,8 milioni (47,3 milioni al 30 giugno 2022), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a – 44,8 milioni di euro, rispetto al -27,5 milioni del 30 giugno 2022, alla luce della liquidità in calo da 4,6 a 3,2 milioni di euro e alla crescita dei debiti finanziari da 32,1 a 48 milioni di euro.