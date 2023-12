Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

13a Giornata

Domenica 10 dicembre 2023 – ore 13.00

.

LECCE 1 EMPOLI 0

.

39′ Mcjannet (L)

..

LECCE: 20 Borbei 4 Addo 5 Pascalau 6 Samek 7 Mcjannet 8 Vulturan (C) 9 Burnete 16 Pacia 17 Agrimi 26 Corfitzen 42 Russo (30′ Davis)

A disposizione: 12 Leone 10 Baxter 14 Munoz 15 Gromek 19 Lukoki 21 Davis 22 Borgo 33 Adewale 50 Kongslev 77 Jemo 99 Vescan-Kodor

Allenatore: Federico COPPITELLI

. 98



EMPOLI: 1 Stubljar 16 Stassin 28 Indragoli (C) 55 Mannelli (56′ Barsi) 6 Bacci 96 El Biache 80 Vallarelli 2 Gaj 10 Sodero 9 Corona 99 Barsotti (56′ Bocci)

A disposizione: 17 Seghetti 2 Majdandzic 7 Barsi 8 Stoyanov 11 Bocci 15 Falcusan 19 Mboumbou 21 De Ferdinando 24 Bacciardi 29 Tosto 37 Kaczmarski



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

Arbitro: Sig. Simone GAVINI (Aprilia)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Francesco FESTA (Barletta) – 2° Ass. Sig. Antonio ALESSANDRINO (Bari)



.

Ammoniti: 35′ Corona (E) – 52′ Barsotti (E)

Espulsi: Nessuno

.

.

.

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: Tutto pronto, si parte!

1′: Apertura di Corona per Gaj che dal vertice destro mette in mezzo. Libera con difficoltà la difesa salentina

3′: Calcio d’angolo per gli azzurri. Bacci trova Corona dall’altro lato del campo che di testa non riesce a rimettere in mezzo. Il pallone termina sul fondo

5′: El Biache penetra in area con una serie di dribbling e da posizione defilata calcia in porta. Pallone deviato in angolo dall’estremo difensore leccese

Ritmo alto in questi primi minuti. Le squadre si contendono il pallone prevalentemente a centrocampo

10′: Cross in mezzo dalla trequarti in area salentina, un difensore alza un alto campanile che per poco non finisce in porta. Calcio d’angolo per gli azzurri

L’Empoli sembra sceso in campo con tutt’altro piglio rispetto alle ultime partite, con grinta e determinazione.

17′: Occasionissima Empoli! Ripartenza azzurra in contropiede, Sodero scambia con Corona che in area di rigore, dopo una serie di rimpalli, ha la possibilità di calciare in porta per tre volte. Brava e fortunata la difesa salentina ha chiudere in corner

20′: Si affaccia il Lecce in avanti. Agrimi conquista un calcio di punizione da posizione interessante pochi metri lontano dal vertice dell’area

22′: Gaj chiude in diagonale in potenziale pericolo in fascia laterale. Il Lecce attacca prevalentemente dalla parte sinistra del campo

25′: Lecce vicinissimo al gol. Cambio gioco sulla fascia sinistra, Russo fa la sponda per un compagno al centro dell’area che non è lesto a ribadire in porta. Chiude con affanno la difesa azzurra, con il pallone che sfiora il pallo alla destra di Stubljar e termina sul fondo

28′: Intervento in gioco pericoloso di Stassin. Il belga ha rischiato grosso entrando alto con il piede a martello

32′: El Biache vicinissimo al gol! Defilato sulla sinistra calcia un rasente che deviato sfiora il secondo palo e termina sul fondo

33′: Occasione Lecce! Cross dal fondo, incornata di Agrimi che sfiora il palo alla destra di Stubljar

37′: Sodero entra in area di rigore e viene steso da dietro. Per l’arbitro è tutto regolare ma l’intervento rimane alquanto dubbio

39′: Ancora Sodero si libera dal vertice dell’area per calciare di sinistro alto sopra la traversa

39′: Gol Lecce! Esce fuori dai pali Stubjliar, Davis prova a calciare direttamente in porta da posizione defilata, il pallone colpisce la traversa e torna sui piedi di Mcjannet che facile facile appoggia in rete da pochi metri

Doccia fredda per gli azzurri. Dopo un buon avvio, il Lecce ha preso le misure e creato occasioni più limpide

43′: Ci prova ancora Sodero, stavolta dalla fascia destra, ma si allunga il pallone che termina sul fondo

1 minuto di recupero

46′: L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo

2° Tempo

45′: Si riparte! Gli azzurri dovranno fare molto meglio di quello visto fin qui se vogliono rimettere in piedi questa partita

49′: Traversa di Corfitzen! Dal vertice destro si accentra con il mancino e calcia a giro sul secondo palo, il pallone scheggia l’incrocio dei pali. Pericolo per gli azzurri

52′: Calcio di punizione per il Lecce defilata sulla destra. Il Lecce è rientrato meglio dagli spogliatoi

55′: Ottima giocata di Barsotti che salta due volte un avversario e cambia gioco per Sodero. Il numero 10 entra in area calcia di poco a lato da posizione defilata