Si torna al Castellani e con il Lecce sarà la classica partita da “sei punti”. Gli azzurri sono chiamati al risultato ancor prima che alla prestazione, punti preziosi per iniziare a togliersi dalla zona calda della classifica. Vediamo le ultime.

In casa azzurra nessun dubbio sul modulo che sarà ancora il 4-3-2-1. Non recupera Baldanzi, davanti dovrebbe però tornare dal primo minuto Cancellieri con Cambiaghi e Caputo. In mezzo da capire se ci sarà la “promozione” a titolare per Kovalenko, che potrebbe andare a rilevare Fazzini. Per quella posizione però attenzione anche ad un ritorno di Marin. Ballottaggio Ranocchia-Grassi in cabina di regia. In difesa l’unico dubbio riguarda la fascia destra con Ebuehi che insidia sempre Bereszynski.

Gli indisponibili sono: Baldanzi, Pezzella, Guarino.

Mister Andreazzoli conferma l’importanza strategica della gara di domani, una gara difficile per come l’avversario sa mettere in difficoltà chi gli sta di fronte.

Il tecnico leccese D’Aversa spera di recuperare Almqvist ma ha ampia scelta a prescindere dalle notizie che arriveranno dall’infermeria. Il modulo di partenza sarà in ogni caso il 4-3-3. In difesa si ripropone il ballottaggio Dorgu-Gallo e a centrocampo quello tra Oudin e Rafia. In attacco se non recupera Almqvist ci sarà ballottaggio tra Strefezza e Sanosne. L’ex Piccoli mette in apprensione Krstovic ma potrebbe partire dalla panchina.

Il tecnico D’Aversa parla di gara difficile, uno scontro diretto che per i suoi potrebbe valere molto ma non firma un pari-.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-2-1: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Kovalenko, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo.

4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.