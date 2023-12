EMPOLI 4 PALERMO 0

Marcatori:4′ Monaco, 29′ Popov, 8st Olivieri, 23st Menconi

EMPOLI: 1 Versari, 2 Berizzi(26st Tsoulkanis), 3 Lauricella(35st Riga), 4 Huqi(26st Rossetti), 5 Bembnista, 6 Rugani,7 Olivieri(17st Menconi), 8 Mazzi(35st Bertellotti), 9 Popov(17st Fanucchi), 10 Orlandi, 11 Monaco(26st Chiaverini)

A disposizione:12 Viti, 13 Tavernini, 14 Riga, 15 Tsoulkanis, 16 Fanucchi, 17 Chiaverini, 18 Bertellotti, 19 Menconi, 20 Rossetti

All. Andrea Filippeschi

PALERMO: 1 Mondello, 2 Cirafici(45 Vitale), 3 Barranco, 4 Veron(22st Regina), 5 Mulè, 6 Cracchiolo, 7 Occhione(45 Scalavino), 8 Brutto(35st Cottone), 9 Vaccaro, 10 Rosciglione(45 Visconti), 11 Martinez (26st Sapuchella)

A disposizione: 12 Ingrassia, 13 Vitale, 14 Runza, 15 Pipitone, 16 Scalavino, 17 Regina, 18 Cottone, 19 Sapuchella, 20 Visconti (26st Pipitone)

All. Giovanni Sanfilippo

Arbitro: Artini Alessio

Assistenti: Cardini, Tilli

Ammoniti:8′ Barranco, 20′ Visconti, 44st Regina

Espulsi:8st Barranco

Serviva una vittoria oggi per riprendersi il quarto posto, occupato proprio dal Palermo, e la squadra sembra aver capito l’importanza di questa partita. La prima grande occasione infatti arriva dopo soli 20 secondi con Monaco che viene fermato da un grande intervento del portiere. Vantaggio che arriva al quarto minuto di gioco a seguito di un rilancio sbagliato del portiere avversario raccolto da Orlandi che imbuca per Monaco, steso da Barranco in area e dunque si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio Monaco che insacca per il vantaggio azzurro. Empoli che crea tanto soprattutto affidandosi ai lanci di Lauricella, autore di un’ottima prestazione, per Monaco che sulla fascia sinistra trova ampi spazi. Al 29′ c’è ancora un errore della difesa del Palermo e sulla palla vagante arriva prima Popov che davanti al portiere non sbaglia. Ottima la difesa dell’Empoli che, nonostante qualche sbavatura, non concede nemmeno un tiro in porta agli avversari nel primo tempo. Nella ripresa l’Empoli non accenna a rallentare e conquista un altro calcio di rigore, quasi fotocopia del primo, stavolta per un fallo subito da Popov e causato ancora da Barranco che viene ammonito per la seconda volta, lasciando la sua squadra in dieci. Dal dischetto va Olivieri e con un tiro forte e centrale trova il 3-0 azzurro. Al 23′ ancora un errore della difesa palermitana su un tiro da fuori di Huqi e respinto dal portiere il primo ad arrivare sul pallone è Menconi per il 4-0. Bravi i ragazzi di Filippeschi a tenere alta la concentrazione anche con il largo vantaggio e concedere poco agli avversari. Empoli che scavalca il Palermo in classifica e si trova al quarto posto con 21 punti.