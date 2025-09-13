L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Empoli.

Sul fronte degli indisponibili, D’Angelo ha chiarito le condizioni dei suoi giocatori.

“Wisniewski sta bene e ci sarà. Ha fatto solo un allenamento di scarico perchè aveva giocato partite intense in nazionale. Gli altri tutti disponibili tranne Bandinelli. Valuteremo soltanto Aurelio in questi due giorni”.

In attacco, il tecnico conferma che tutti gli attaccanti sono in buona forma.

“Le punte stanno tutte bene e ci sta che sia Artistico e Vlahovic possano partire titolari, è una possibilità. Ma in attacco sono tutti in buona condizione”.

Sui terzini e sulla condizione generale della rosa, l’allenatore sottolinea i progressi.

“Sia Beruatto che Candela stanno bene. Abbiamo sfruttato sosta per far salire condizione qualche giocatore che ha avuto più problemi. Sono stati quindici giorni importanti. Sono serviti a far salire la condizione atletica di chi ha avuto qualche difficoltà”.

Guardando agli avversari, D’Angelo riconosce il valore della squadra toscana.

“L’Empoli è una squadra importante del torneo. Ha acquistato tanti giocatori forti. Da parte nostra servirà una partita più che buona. Il loro punto di forza risiede nella qualità degli interpreti. Dovremo stare attenti, ma abbiamo anche noi la possibilità di fare bellissima partita domenica sera. Che Empoli mi aspetto? Sicuramente lo capiremo in campo quale può essere la disposizione. Dobbiamo trovare giusti rimedi a qualsiasi tipo di formazione proporranno”.

Il mister ribadisce un concetto già espresso in altre occasioni: il campionato cadetto è equilibrato.

“L’insegnamento, ma questo lo avevamo già capito, è che campionato di B è livellato e bisogna stare dentro la partita contro chiunque. La differenza è sempre minima tra tutte le formazioni”.

Analizzando le prime uscite stagionali, il tecnico evidenzia i problemi emersi e le possibili soluzioni.

“Siamo stati farraginosi nelle prime partite. Con la Carrarese poi siamo rimasti in 10 per più di un tempo e questo ha aumentato le difficoltà. Anche con il Catanzaro, nonostante una buona prova a livello difensivo, abbiamo faticato offensivamente. Quando si attacca serve entusiasmo, mentre in difesa serve razionalità. Dobbiamo ancora conoscerci bene, soprattutto con chi è arrivato dopo. Dobbiamo essere anche noi dello staff a farci capire meglio. Credo sia questione di entusiasmo offensivo che è mancato e dobbiamo ritrovarlo”.

Spazio anche ai portieri: domenica toccherà a Mascardi.

“Mascardi gioca domenica, ma non significa che Loria e Sarr non possano essere titolari. Potranno sicuramente tornare utili più avanti”.

Il tecnico ha poi parlato di un giocatore rimasto nonostante il mercato estivo.

“Umanamente è sempre stato integrato. Era sul mercato, la sessione si è chiusa, lui è rimasto. Sta bene e si sta allenando. Arma in più per noi, cercheremo nel corso delle partite di sfruttarlo”.

Infine, D’Angelo ha commentato le condizioni di Kouda e ha ribadito un concetto fondamentale per la sua squadra.

“Kouda è a disposizione, ancora non ho deciso ma può giocare anche dall’inizio. Ha ottime caratteristiche, ma quando parlo di entusiasmo mi riferisco a tutti i componenti della squadra. Così come quando parlo di razionalità difensiva mi riferisco a tutti. Non è il caso di mettere timbro su singolo giocatore. La squadra deve attaccare in avanti, costruire azioni da gol, creare presupposti per segnare, anche da angoli e punizioni: per me questo è entusiasmo. È un fattore mentale, non fisico. Perchè la squadra sta bene.”

