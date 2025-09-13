La società azzurra, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che dalla partita con lo Spezia riprenderà il “DJ SET”. Sarà la colonna sonora ufficiale delle partite per il pre-match e nell’intervallo. Il tutto sarà affidato a “Studio 1 Live Session” e Federico Scavo sarà lo special guest domenica sera. Quella del “DJ Set” è una novità introdotta lo scorso anno che ha generato reazioni abbastanza discordanti tra i frequentatori dello stadio; da chi apprezza molto questo intrattenimento a chi, invece, lo ritiene al limite del fastidioso non permettendo nemmeno di avere una conversazione con la persona accanto.