La società azzurra, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che dalla partita con lo Spezia riprenderà il “DJ SET”. Sarà la colonna sonora ufficiale delle partite per il pre-match e nell’intervallo. Il tutto sarà affidato a “Studio 1 Live Session” e Federico Scavo sarà lo special guest domenica sera. Quella del “DJ Set” è una novità introdotta lo scorso anno che ha generato reazioni abbastanza discordanti tra i frequentatori dello stadio; da chi apprezza molto questo intrattenimento a chi, invece, lo ritiene al limite del fastidioso non permettendo nemmeno di avere una conversazione con la persona accanto.

Redazione PianetaEmpoli

  11. Opinione personale.
    Mi può andare anche bene, però:
    1) volume della musica piu basso, perché si fa fatica a parlare con chi ti sta accanto.
    2) lo speaker che legge le formazioni ospiti e squadra di casa dovrebbe alzare la voce perché è utile capire bene anche la formazione avversaria
    3) se la voce è bassa che utilizzino allora il mega schermo non solo per la pubblicità, ma anche per far leggere le formazioni di entrambe le squadre (hanno pensato che allo stadio potrebbero esserci anche i non udenti????)

  13. Ritengo che il volume sia eccessivamente elevato, tanto che spesso non si riesce a fare una conversazione.
    Inoltre avrei da ridire sulla qualità dei brani (“musica” è una parola inappropriata).
    Qualche volta un bel pezzo dei Queen, Jethro Tull, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, o altri gruppi storici, sarebbe molto gradito, invece di quei pezzi brutti ed assordanti.

