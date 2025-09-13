La società azzurra, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che dalla partita con lo Spezia riprenderà il “DJ SET”. Sarà la colonna sonora ufficiale delle partite per il pre-match e nell’intervallo. Il tutto sarà affidato a “Studio 1 Live Session” e Federico Scavo sarà lo special guest domenica sera. Quella del “DJ Set” è una novità introdotta lo scorso anno che ha generato reazioni abbastanza discordanti tra i frequentatori dello stadio; da chi apprezza molto questo intrattenimento a chi, invece, lo ritiene al limite del fastidioso non permettendo nemmeno di avere una conversazione con la persona accanto.
Andrebbe anche bene, ma l’audio va abbassato.
C’è una cosa che vi va bene?
i biglietti a 2 euro
Se voglio musica alta vado in discoteca
ma levate questo troiao che non si riesce nemmeno a parlare con quelli accanto.
onestamente non è musica è solo rumore,
con questi 💰 (spesi veramente male )
si poteva fare una donazione
alla Ricerca Sul Cancro,
al Mayer di Firenze .
Invece di lamentarvi, DIVERTITEVI … BALLATE!!!!
Alzate il volume, così perlomeno smettete di parlare…. tanto il 90% è chino sullo schermo del cellulare….
basta non ci sia Perone M. 😭
basta non ci sia Perone M
per me puoi mettere la musica anche durante la partita sicuramente è più coinvolgente
Maledetti vecchiacci
Opinione personale.
Mi può andare anche bene, però:
1) volume della musica piu basso, perché si fa fatica a parlare con chi ti sta accanto.
2) lo speaker che legge le formazioni ospiti e squadra di casa dovrebbe alzare la voce perché è utile capire bene anche la formazione avversaria
3) se la voce è bassa che utilizzino allora il mega schermo non solo per la pubblicità, ma anche per far leggere le formazioni di entrambe le squadre (hanno pensato che allo stadio potrebbero esserci anche i non udenti????)
https://loveshop1300.shop We are back! ?? ????? ? ????!
Ritengo che il volume sia eccessivamente elevato, tanto che spesso non si riesce a fare una conversazione.
Inoltre avrei da ridire sulla qualità dei brani (“musica” è una parola inappropriata).
Qualche volta un bel pezzo dei Queen, Jethro Tull, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, o altri gruppi storici, sarebbe molto gradito, invece di quei pezzi brutti ed assordanti.
Non ne sentivo la mancanza…
Scavo non si pole sentì e poi porta male