Parte la stagione delle Under azzurre. Ha cominciato l’Under 17, lo faranno domani anche Under 16 ed Under 15. Nuovo anno stessa filosofia, come mette a fuoco il Responsabile Area Tecnica del Settore Giovanile azzurro Matteo Silvestri. “Iniziamo la stagione – afferma – con gli obiettivi che rappresentano la società: la crescita e la valorizzazione dei ragazzi del nostro settore giovanile, cercando di portare avanti ciò che di buono è stato fatto e allo stesso tempo di migliorare. Ci attendiamo una stagione con soddisfazioni e momenti di crescita ma sappiamo anche che confermarsi ogni anno non è mai semplice. Un’altra cosa fondamentale è la grandissima unione tra le varie componenti: dalla proprietà, Fabrizio e Rebecca Corsi, la direzione sportiva con Roberto Gemmi e Armando Perna e da questa stagione mister Pagliuca fino ad arrivare al Responsabile Settore Giovanile Federico Bargagna e l’Attività di Base. La nostra forza è essere tutti insieme, avere un unico obiettivo: portare i nostri ragazzi dai campi di Monteboro un giorno in prima squadra”.

Iniziamo con l’Under 17 di mister Lorenzo Tonelli che ha già fatto l’esordio in stagione, superando in casa il Napoli. I ragazzi del 2009 proveranno a confermare il percorso di crescita dello scorso anno. “I risultati nel settore giovanile vengono in secondo piano ma certo fa piacere ed è motivo di soddisfazione per il Club: questo gruppo viene da un’annata importante in cui ha raggiunto una finale Scudetto. Questo deve essere un punto di partenza, ai ragazzi deve dare consapevolezza, la forza di lavorare ogni giorno per crescere ed aspirare un giorno ad arrivare nella nostra prima squadra”.

Aspettative positive anche per quanto riguarda l’Under 16 di mister Alberto Polverini, attesa all’esordio domani in casa del Napoli. “Ci aspettiamo delle soddisfazioni da questo gruppo. Questa è un’annata in cui ci sarà da soffrire e da lottare ogni domenica, ci dovremo far trovare pronti. Per il terzo anno consecutivo, infatti, con tutte e tre le nostre squadre Under affronteremo il girone C: significa tante trasferte lunghe, campi difficili e tanto agonismo. Sono che convinto che arriveranno delle soddisfazioni”.

L’Under 15, affidata ad Alessio Gambirasio, vivrà il passaggio dall’Attività di Base a quella agonistica. “Affrontiamo il campionato con buone intenzioni, questo è un gruppo che come ci succede spesso ha mantenuto l’ossatura dell’Attività di Base ed ha avuto alcuni inserimenti. I primi mesi dovranno essere di assestamento e di integrazione tra i ragazzi che c’erano e quelli che sono arrivati. Ma sono certo che il mister, che ha un passato importante, saprà con il suo staff far crescere e far divertire questi ragazzi”.

In diversi ed in maniera continua sono gli azzurrini convocati nelle diverse nazionali giovanili. “Per noi è motivo di orgoglio vedere tanti ragazzi dell’Empoli indossare la maglia della nazionale, è una soddisfazione per loro e per la società. In questi anni stiamo ricevendo attestati di stima da parte della nazionale con tante convocazioni in tutte le categoria: questo ci dà la conferma della bontà del lavoro delle persone che lavorano nel nostro settore giovanile”.