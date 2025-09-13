EMPOLI: 3

MONOPOLI: 1

MARCATORI: 34′ Paukstys, 37′ Busiello, 47′ Monaco, 96′ Huqi

EMPOLI: 1 Versari, 2 Bembnista(45′ Campaniello), 3 Lauricella(76′ Antonini), 4 Baralla(60′ Huqi), 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Egan, 8 Perin(87′ Bagordo), 9 Monaco, 10 Busiello(60′ Chiucchiuini), 11 Zanaga

A disposizione: 12 Neri, 13 Antonini, 14 Huqi, 15 Chiucchiuini, 16 Mazzi, 17 Menconi, 18 Samb, 19 Mureddu, 20 Campaniello, 21 Blini, 22 Bagordo, 23 Tavanti

ALL. Andrea Filippeschi

MONOPOLI: 1 Cucinotta, 2 Dahche, 3 Kongslev, 4 Karim(87′ de Palo), 5 Cirone(76′ Albergo), 6 Di Bari, 7 Bernardis(45′ Positano(76′ Morrone)), 8 Castiglione, 9 Dudic(66′ Merlanti), 10 Paukstys, 11 Spano

A disposizione: 12 Silvestris, 13 Lamacchia, 14 Perdisa, 15 Paparella, 16 De Palo, 17 Fino, 18 Positano, 19 Petaroscia, 20 Merlanti, 21 Morrone, 22 Albergo, 23 Manzari

ALL. Roberto D’Ermilio

Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni

Assistenti: Colucci, Cavallaro

Ammoniti: 31’Castiglione (M), 41′ Perin (E), 49′ Positano (M), 51′ Baralla (E), 66′ Chiucchiuini (E), 73′ Cucinotta (M), 84′ Egan (E)

Espulsi: 70′ Chiucchiuini (secondo giallo)

-Una partita non facile sotto tutti i punti di vista per i ragazzi di Filippeschi, visto anche lo svantaggio subito nella prima mezz’ora. Quasi immediata è stata però la reazione della squadra con una prodezza di Busiello a riequilibrare il risultato. Una prima frazione dove si sono viste le idee propositive ma è mancata la precisione ed il tempismo giusto nei movimenti. Nel secondo tempo si è scaldato il clima e la partita si è fatta più complicata nonostante il vantaggio. Complice in questo anche l’espulsione di Chiucchiuini a venti minuti dalla fine. Ottima prova di resistenza e compattezza generale, dove ha spiccato tra gli altri Monaco che si è sacrificato spesso e volentieri per la squadra. Buona la prima in questa nuova stagione, ma la testa va già a settimana prossima per la gara in trasferta contro il Pisa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Inizio subito intenso da parte di entrambe le squadre, tanti gli scontri fisici a centrocampo ma ancora nessuna azione pericolosa

6′: Annullato un gol stupendo a Monaco per una posizione di partenza irregolare. Il 9 dell’Empoli aveva chiuso bene il triangolo con Zanaga con un colpo di tacco in girata.

9′: Empoli che tenta spesso di sorprendere la difesa avversaria con lanci dietro l’uomo.

15′: Spreca un contropiede l’Empoli dopo un calcio d’angolo del Monopoli. Non si intendono Busiello e Monaco.

18′: Ancora nessuna azione pericolosa, tanto agonismo ma poca precisione in campo

22′: Troppo lenta e macchinosa la manovra azzurra per impensierire la difesa avversaria.

27′: Chiusura provvidenziale di Rugani su un passaggio smarcante in contropiede di Paukstys

34′: GOL DEL MONOPOLI! Brutta palla persa da Baralla a seguito di un calcio d’angolo in proprio favore. Bravo Paukstys ad approffitarne, puntare l’ultimo difensore e scaricare un sinistro potente sotto l’incrocio.

37′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Arriva subito la risposta azzurra con Busiello. Grande recupero del centrocampo e bella ripartenza guidata da Lauricella e Monaco, con quest’ultimo che serve il numero 10 davanti al portiere.

43′: Empoli che sembra spingere in attacco con maggiore decisione ma manca precisione.

44′: Schema su punizione che libera il colpo di testa di Pasalic che non riesce a metterci forza

45′: Concesso 1 minuto di recupero

46′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Bembnista dentro Campaniello. Nel Monopoli fuori Bernardis dentro Positano

45′: Inizia il secondo tempo

47′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Sugli sviluppi di una punizione viene messa una palla alta per la testa di Egan che anticipa il portiere, sulla palla vagante si coordinata Monaco per una splendida rovesciata.

51′: La partita si è scaldata dopo alcuni interventi al limite da ambo le parti e decisioni dell’arbitro molto contestate.

56′: Empoli che non rinuncia ad attaccare nonostante il vantaggio.

60′: Nell’Empoli esce Baralla dentro Huqi, fuori anche Busiello dentro Chiucchiuini.

62′: Pericolosa ripartenza con Monaco lanciato in campo aperto ma si allunga troppo il pallone e dà modo a Karim di chiudere in angolo

66′: Nel Monopoli fuori Dudic dentro Merlanti

68′: Monopoli che ora s fa vedere in avanti con più insistenza, complice forse anche un calo fisico degli azzurri.

70′: Errore incredibile di Chiucchiuini che entra in netto ritardo e prende il secondo giallo della sua partita.

73′: Intervento fuori dalla sua area del portiere del Monopoli, solo giallo per un brutto fallo su Monaco che lo aveva ormai saltato. L’attaccante azzurro era comunque in posizione defilata.

76′: Nell’Empoli fuori Lauricella dentro Antonini. Nel Monopoli fuori Cirone dentro Albergo, fuori anche Positano dentro Morrone.

78′: Occasionissima per Monaco che in un’ennesima ripartenza si accentra e sfiora il gol con un destro a incrociare.

82′: Minuti di sofferenza ora per l’Empoli che deve difendere il vantaggio in inferiorità numerica

87′: Grandissima ripartenza di Monaco che vince anche due contrasti, serve Zanaga sul secondo palo ma la conclusione è troppo debole.

87′: Nell’Empoli fuori Perin dentro Bagordo. Nel Monopoli fuori Karim dentro De Palo

89′: Secondo tempo fenomenale di Monaco, sia per il lavoro per la squadra che per le giocate individuale

90′: Cinque minuti di recupero

93′: Ancora Campaniello solo contro l’ultimo difensore ma sbaglia l’ultimo controllo.

96′: GOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! A tempo scaduto recupera palla Monaco con la difesa sbilanciata, serve Bagordo che trova Huqi a tu per tu con il portiere dove non sbaglia.

96′: Finisce la partita!