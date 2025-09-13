Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali ed al Castellani arriva lo Spezia. Gara indubbiamente difficile che rappresenta un banco di prova importante per capire come sta realmente la squadra azzurra. Vediamo le ultime.

Dovrebbe essere un 3-5-2 il modulo adottato da mister Pagliuca. In difesa si devono affrontare le squalifiche di Obaretin e Guarino e dovremmo vedere Curto e Carboni agire ali lati di Lovato. Ebuehi potenzialmente in ballottaggio con l’ex Como. In cabina di regia esordio per Ghion con Ignacchiti ed Yepes al suo fianco. I quinti saranno l’ex, Elia, e Moruzzi. Attenzione però alla possibilità di Ceesay a destra con Elia a sinistra. Davanti ci sono dei ballottaggi, la scelta più probabile dovrebbe però essere quella di mandare dentro dall’inizio Shpendi e Popov. Ultimo turno di squalifica per Nasti. Tosto e Saporiti tra i convocati.

Gli indisponibili sono: Guarino, Obaretin, Nasti, Haas, Degli Innocenti, Pellegri.

Mister Pagliuca sa che la gara di domani sarà complicata e per questo vuole una squadra che sappia mordere ogni metro del campo.

Anche lo Spezia di D’Angelo dovrebbe muoversi con il 3-5-2. In difesa c’è un ballottaggio tra Wisniewski e Cistana, in mezzo tra Nagy e l’ex Cassata e davanti tra Artistico e Di Serio. Dovrebbe invece partire dal primo minuto Vlahovic. Confermato in porta Mascardi vista la non buona condizione di Sarr. In cabina di regia agirà Esposito con Candela e Beruatto sulle fasce. In tema di ex, dovrebbe partire dalla panchina Zurkowski mentre Bandinelli è di fatto l’unico indisponibile. Per squalifica sarà assente anche Vignali.

Il tecnico D’Angelo parla di gara difficile contro un Empoli forte ma, dalla gara, si aspetta buone risposte convito che il suo Spezia possa far bene.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Popov.

3-5-2: Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Beruatto; Di Serio, Vlahovic.