L’allenatore del Verona, Marco Baroni, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di Empoli.

Possibile venga riproposta la difesa a 3?

“Lavoro sempre sulle disponibilità, sarà una gara complicata che bisognerà gestire, si gioca ad un orario in cui ci sarà caldo e ci sarà da correre, devo fare ancora qualche valutazione, dico sempre ai ragazzi che dobbiamo farci trovare pronti”.

Folorunsho giocatore adatto ad un centrocampo a tre?

“E’ un giocatore che ha mobilità, forza, anche in questo caso questo ci lascia aperto un’opportunità ora e anche più avanti. E’ chiaro che in questo momento lui non ha la tenuta della partita intera nelle corde”.



Bonazzoli e Saponara pronti per partire dal primo minuto?

“Tutti devono farsi trovare pronti, lui come gli altri, Bonazzoli ha lavorato bene in questa settimana così come Saponara che sta migliorando sempre di più, lui è un giocatore che comunque ha esperienza pe gestire ogni partita”.

Una valutazione sull’Empoli, che avversario ti aspetti?

“Si trova forse il peggiore degli avversari, è una squadra mentalizzata che conosce benissimo il suo percorso e che ha avuto continuità di guida tecnica anche se hanno perso qualche giocatore che hanno comunque ben rimpiazzato”.

Che partita ti aspetti

“Non mi piace immaginare le partite, bisognerà approcciarla bene così come con l’Ascoli dove forse siamo andati in vantaggio anche troppo presto mancando poi forse un po’ di lucidità”.



La tua calma è apparente o reale?

“Sono abituato a vedere cosa ho, non cosa manca e cosa potrebbe arrivare, io guardo il presente cercando di dare tutto quello che ho alla squadra. Non sono sempre tranquillo (ride ndr) come ha visto anche la squadra tra primo e secondo tempo sabato scorso, ma questo deve essere visto sempre in un’ottica costruttiva e non distruttiva”.



Braaf e Kallon non rientrano nei tuoi piani?

“Braaf ha avuto un problema fisico e sta recuperando per poter allenarsi al massimo così come ha fatto in ritiro. Kallon invece è in uscita, ma non voglio parlare di queste tematiche quando c’è una partita in avvicinamento”.



Cosa si aspetta a centrocampo numericamente da qui a fine agosto

“Non vorrei parlare di mercato per non contraddirmi, il direttore sta lavorando, è attento ed è chiaro che sia un mercato complicato, intanto io guardo a quelli che ho e non a quelli che non ho, poi è chiaro che se ci sono delle occasioni saremo pronti a coglierle”.



Terracciano favorito a destra per partire dal 1′, potrebbe rivedersi Dawidowicz a centrocampo?

“Pawel (Dawidowicz ndr) è uno di quei giocatori che mi ha sorpreso per la dedizione e partecipazione che ha messo, è in grado di ricoprire quella posizione quindi è probabile, Terracciano ha avuto un affaticamento e lo stiamo valutando, bisogna aspettare domani per capire meglio”.

