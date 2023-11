Azzurri in campo quest’oggi in preparazione della sfida che si giocherà domenica, ora di pranzo, a Napoli. Non certo la miglior partita per dare delle risposte dopo la non bella figura di Frosinone, la squadra di Andreazzoli sta però cercando di apportare i giusti correttivi attraverso il lavoro. Dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare niente, anche la seduta odierna va a confermare che il modulo di partenza sarà il 4-3-2-1. Invece, rispetto alla gara ciociara, ci saranno sicuramente delle variazioni.

Su tutte dovrebbe essere scontato il rientro tra i titolari di Baldanzi; il ragazzo sta bene e palesa condizione e voglia. Potrebbero tornare sia Ebuehi che Cacace nelle due posizioni dei terzini, attenzione anche a Ranocchia che in allenamento fa vedere qualcosa in più di Grassi. Certo il rientro di Maleh che si è messo alle spalle la giornata di squalifica, da capire semmai se dall’altra parte ci sarà Marin o Kovalenko che sta crescendo. Tra l’altro, almeno a vedere l’odierno lavoro, la squadra sembrerebbe non stari cosi male dal punto di vista fisico; ovviamente però a noi mancano dati e raffronti. Walukiewicz sta meglio cosi come destro, potrebbero essere ambedue convocati.

La squadra si allenerà anche domani e sabato, le due sedute saranno però a porte chiuse.