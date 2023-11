Vedremo domani, come facciamo ogni settimana, il raffronto delle statistiche numeriche tra il Napoli e gli azzurri. C’è però un dato specifico che vede le due squadre al primo ed al secondo posto di quella classifica. Parliamo degli offside fischiati. Infatti la squadra campana è attualmente regina di questa situazione, avendosi visto alzare la bandierina per 26 volte da inizio stagione. Un solo fuorigioco divide le due squadre, con i nostri azzurri ad essere andati oltre l’ultimi difensore avversario 25 volte. Tra l’altro c’è un dato curioso visto che anche nelle ultime due giornate l’Empoli, da seconda, ha sempre affrontato la squadra che più di tutte andava in offside; successo co l’Atalanta e poi con il Frosinone.

Deve far riflettere che il dato delle due squadre sopra citate è migliorato, adesso sono terza e quarta in questa classifica, mentre l’Empoli costantemente resta al secondo posto. Tanti i fuorigioco per una squadra che purtroppo non ha una fase di finalizzazione positiva come la nostra, anche se ci sono degli episodi (vedi anche la stessa gara di Frosinone) che proprio per offside ci ha visto negare il gol. Il Napoli, che come detto è ad oggi la squadra con più fuorigioco attivi, sviluppa proprio la sua fase di finalizzazione sfruttando quei millimetri importanti. E’ sicuramente un dato in cui l’Empoli deve migliorare, non tanto per una classifica ad hoc che lascia il tempo che trova, ma proprio per sfruttare meglio e positivamente l’azione offensiva. In casa azzurra è Caputo l’uomo che più volte è finito oltre la linea virtuale.