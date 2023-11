I PIÙ

– Il ritorno in campo di Maleh

– Le fatiche del Napoli in coppa I MENO

– L’abisso tecnico tra le due squadre

– La fragilità della squadra quando va sotto

Rispetto alla partita di Frosinone tornerà dal primo minuto, calciatore imprescindibile per le schema tattico di Andreazzoli. Il Napoli potrebbe pagare le fatiche di Champions, anche se rimane una squadra dall’alto valore tecnico, molto superiore all’Empoli.

Proprio l’aspetto tecnico è la prima voce dei contro: se il Napoli gioca come sa, con i giocatori forti che ha a disposizione, l’Empoli non potrà nulla. Inoltre gli azzurri si sono spesso dimostrati fragili quando subiscono per primi la rete avversaria. Quando sono andati in svantaggio non sono mai riusciti nemmeno a pareggiare.