Dopo un quarto di campionato superato, tutte le statistiche iniziano ad assumere connotati più oggettivi. Tra questi anche quello delle presenze allo stadio. In questa si evince come il Castellani ComputerGross Arena sia l’impianto che, tra quelli di serie A, ha la media spettatori più bassa. Sono infatti ad oggi, dopo sei gare giocate, 10.371 le presenze medie. Di poco sopra di noi troviamo i 10.593 medi di Monza. La partita fin qui più vista nello stadio empolese è, ovviamente, quella con la Juve; sono state (si parla sempre al lordo degli abbonati) 15702 le presenze per quella gara. Una cinquantina di persone in meno con l’Inter.

Le altre quattro gare invece non hanno mai visto nemmeno raggiungere le ottomila unità. Guardando alla serie A troviamo nell’Inter la squadra che ha la media spettatori più alta, seguita da Milan e Roma. Sono cinque le realtà dell’attuale serie B che vantano una media spettatori più alta rispetto alla nostra. Si parte dai 25.500 di Palermo, passando poi da Samp, Bari, Parma e Catanzaro. In C fanno meglio di noi Catania e Cesena.