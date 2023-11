Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della ripresa del campionato, domenica al Castellani arriverà il Sassuolo di Dionisi in una gara da non sbagliare. La squadra ha sostenuto nel pomeriggio un allenamento prettamente tattico con diverse esercitazioni per andare a toccare i punti focali delle due fasi. Poi la solita partitella a campo ridotto con due formazioni che Andreazzoli ha miscelato. Squadra che sembra star bene e che si allena a ritmi decisamente alti, mettendo dentro molto agonismo e facendo vedere cose interessati con pochi errori. Pregevoli alcuni gol di Cancellieri e Cambiaghi.

In questo però, al momento, non arrivano ancora buone notizie per Tommaso Baldanzi. Il gioiellino azzurro infatti è ancora a parte, sembra quindi difficile che possa essere impiegato dal primo minuto contro i neroverdi. C’è però fiducia per il suo recupero. Come già raccontato nei giorni passati, si deve registrare una crescita davvero importante di Kovalenko, potrebbe non essere da escludere un suo impiego dall’inizio.

E’ ancora presto per parlare di formazione ma, al di là dell’ucraino, non ci si attendono particolari novità nell’undici iniziale. I nazionali stanno rientrando e domani la squadra dovrebbe riabbracciare tutti.