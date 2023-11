Berisha, Ismajli e Marin qualificati al prossimo Europeo; doppia amichevole per Cacace, qualificazioni alla fase finale dell’Europeo Under 21 per Fazzini, Guarino e Shpendi: negli ultimi giorni sono scesi in campo gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali.

Qualificazione e primo posto nel girone per l’Albania di Etrit Berisha e Ardian Ismajli: il portiere e il difensore azzurro sono scesi in campo nel pari 1-1 in casa della Moldavia che è valso la qualificazione alla fase finale dell’Europeo in programma a giugno del 2024 in Germania. Albania che ha chiuso il girone col pari casalingo contro le Isole Faroe (dove ha giocato il solo Ismajli), terminando il proprio girone al primo posto e arrivando al sorteggio del prossimo 2 dicembre in seconda fascia.

Primo posto e qualificazione diretta a Germania 2024 anche per Razvan Marin e la sua Romania che ha chiuso al meglio il girone eliminatorio, superando prima 2-1 Israele in trasferta (giocata sul neutro di Felcsút, in Ungheria) e poi battendo in casa la Svizzera 1-0. Romania che, come detto, ha vinto il proprio girone, e arriva a sorteggio in seconda fascia.

Doppia amichevole per Liberato Cacace con la Nuova Zelanda che è prima stata superata dalla Grecia 2-0, mentre ha pareggiato 1-1 a Dublino contro la Repubblica d’Irlanda con il nostro numero 13 in campo in entrambe le gare.

Quattro punti in due gare e primato consolidato per l’Italia Under 21 verso la fase finale dell’Europeo di categoria del 2025, con Gabriele Guarino che ha fatto il suo esordio in Under 21 nella sfida vinta 7-0 contro San Marino, senza poi trovare spazio nel pari per 2-2 contro la Repubblica d’Irlanda; non è invece sceso in campo Fazzini in nessuna delle due gare.

Infine Stiven Shpendi in campo con l’Albania Under 21 nelle gare di qualificazione alla fase finale dell’Europeo: nella prima sfida sconfitta per 5-0 sul campo della Romania, mentre la gara contro il Montenegro è stata interrotta al 27′ a causa della forte pioggia e sarà recuperata a giugno.

