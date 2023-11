L’algoritmo svela come finirà la classifica di Serie A.

Opta Predictions ha stilato, secondo il modello matematico utilizzato, quella che dovrebbe essere la classifica finale della Serie A 2023/24. Lo scudetto andrà all’Inter di Simone Inzaghi mentre a retrocedere saranno Verona, Cagliari e Salernitana.

Lo scorso anno l’algoritmo “indovinò” la vittoria del Napoli, il terzo posto dell’Inter e il settimo della Juventus e i piazzamenti in Europa League di Atalanta e Roma. Anche per la lotta salvezza il computer aveva previsto la retrocessione di Cremonese e Sampdoria.

Vediamo nel dettaglio tutte le previsioni su questa stagione:

Posizioni Champions – Detto del tricolore ai nerazzurri, al secondo posto dovrebbe chiudere la Juventus, che ha il 52,6% di possibilità contro il 17,2% del Milan. La squadra di Pioli è vista infatti al terzo posto con il 31,7%, poco più del Napoli con il 26,6%. Per il quarto posto è sempre lotta tra rossoneri e partenopei: 26,9% gli azzurri, 24,2% il Diavolo.

Europa e Conference League – L’Atalanta, oggi quinta, dovrebbe mantenere la posizione in Europa League sino al termine della stagione. Alle sue spalle si piazzerà una tra Lazio (18,4%) e Fiorentina (17%), mentre all’ottavo posto dovrebbe chiudere la Roma di Mourinho (18,2%), che dunque resterebbe fuori dalla qualificazione alle coppe.

Retrocesse – Dietro ai giallorossi il Monza (19.4%), il Bologna (17.9%), l’Udinese (11.3%) e il Torino (18.6%), mentre al quindicesimo posto c’è il Lecce (13,8%), appena sotto a Sassuolo (13.9%) e Frosinone (13.4%). Salve per un pelo l’Empoli di Andreazzoli (15,5%) e a sorpresa anche il Genoa di Gilardino (13,5%), mentre sulle retrocesse ci sono pochi dubbi: all’ultimo posto chiuderà la Salernitana (45,6%), che andrebbe in Serie B con il Cagliari penultimo (26%) e il Verona diciottesimo (17,4%).

Come funziona l’algoritmo – Il modello matematico utilizzato da Opta tiene conto di molteplici variabili tra cui punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare, le serie storiche di risultati, gli indici di rendimento e così via, simulando migliaia di volte lo sviluppo del campionato e determinando così quanto spesso una squadra si piazza in quella posizione di classifica.