Sfida numero 12 quella di domenica tra Empoli e Sassuolo con un bilancio per le gare giocate al Castellani negli undici precedenti di 5 vittorie azzurre, 2 pareggi e 4 successi neroverdi:

l primo confronto fra le due squadre risale al 21 marzo 2009, in Serie B, con l’Empoli di Silvio Baldini che vinse per 3-2: Sassuolo avanti con Masucci, pari di Buscè, ancora ospiti avanti con Pensalfini prima della decisiva doppietta di Nicola Pozzi. Nuova sfida un anno più tardi, sempre in B, terminata 1-1 con Corali al 90’ a pareggiare il vantaggio neroverde di Noselli. Il 27 novembre del 2010 arriva la prima vittoria emiliana, 1-0, grazie al gol di Quadrini a cui segue un pareggio nel campionato seguente, 1-1, con gol di Dumitru e Masucci e la nuova vittoria ospite, nel campionato 2012/13, nell’ultimo confronto in B, per 3-0 con tripletta di Pavoletti.

Il Sassuolo va in A al termine di quella stagione, l’Empoli lo raggiunge un anno più tardi e le due squadre si ritrovano nella massima serie per tre campionati consecutivi. L’Empoli di Sarri superò il Sassuolo 3-1 nel marzo del 2015, grazie alla doppietta di Saponara e alla rete di Mchedlidze (la rete più veloce della storia della Serie A per un subentrante); nuova, pesante vittoria, un anno più tardi, con Maccarone a regalare il successo agli azzurri di Giampaolo nel finale.

Troviamo poi il successo del Sassuolo 3-1, nell’aprile del 2017, con vantaggio ospite di Peluso, pari di Pucciarelli prima delle reti di Matri e Duncan a fissare il punteggio e nel marzo del 2019 la netta vittoria azzurra con le reti di Krunic, Acquah e Farias. Il penultimo confronto è quello della stagione 21/22 con Andreazzoli in panchina, vinto 5-1 dai neroverdi (Henderson per gli azzurri, doppiette di Raspadori e Scamacca e gol di Berardi per gli ospiti). Lo scorso anno vittoria di misura azzurra con gol di Baldanzi

Vediamo la cronistoria delle gare giocate ad Empoli tra azzurri e neroverdi:

2008/09 Serie B 3-2

2009/10 Serie B 1-1

2010/11 Serie B 0-1

2011/12 Serie B 1-1

2012/13 Serie B 0-3

2014/15 Serie A 3-1

2015/16 Serie A 1-0

2016/17 Serie A 1-3

2018/19 Serie A 3-0

2021/22 Serie A 1-5

2022/23 Serie A 1-0