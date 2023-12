Azzurri in campo questa mattina per il primo allenamento (ieri sostanzialmente è stato scarico) in vista della sfida che si giocherà sabato sera a Torino. Quella con i granata sarà una gara non semplice, l’obiettivo sarà quello di provare a tornare dal Piemonte con almeno un punto. Il lavoro tattico si è incentrato sul 4-3-2-1, e non ci si discosterà da questo assetto anche per la gara contro il Toro. Buone notizie dall’infermeria, infatti Tommaso Baldanzi si allena con il gruppo ed è totalmente a disposizione per sabato.

Ovviamente sarà da capire se Andreazzoli lo vorrà gettare nella mischia fin dal primo minuto o se invece ci sarà una gestione diversa. Da registrare invece le assenze di Caputo e Bereszynski. Per i due c’è ancora tempo prima di dichiararli out, di certo però qui si andranno a studiare soluzione preventive. Per il polacco andrà senza dubbio Ebuehi, da capire invece chi potrà sostituire Caputo; la sensazione è che Shpendi stia meglio di Destro ma si potrebbe adattare Maldini. Ovviamente è ancora presto per parlare di formazione. La squadra si allenerà domani mattina e poi ancora venerdi mattina, entrambe le sedute saranno a porte chiuse.