I PIU

– Gli azzurri hanno sempre segnato nelle ultime 5 partite

– In trasferta sono arrivate le gioie maggiori I MENO

– Torino squadra completa

– L’ambiente avverso

Nelle ultime cinque partite di campionato agli azzurri hanno guadagnato cinque punti (quattro dei quali fuoricasa) ma soprattutto sono andati sempre a segno, cosa non scontata per una squadra che sta trovando molte difficoltà ad andare in gol. Il fattore trasferta può recitare un ruolo importante e dare sicurezza ai giocatori dell’Empoli nella sfida di Torino.

Il Torino è una squadra arcigna, completa, ma anche molto brava tecnicamente. Ha giocatori importanti e il fattore ambientale può essere un ostacolo in più sulla strada dell’Empoli.