Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma a Torino sabato sera.

Quella di sabato sarà la quarta direzione stagionale in serie A per il fischietto laziale. L’ultimo precedete azzurro con questo arbitro risale all’aprile di quest’anno, quando perdemmo in casa 3-0 contro l’Inter. Sono undici in totale le direzioni di Marinelli con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Si deve andare al 2017 per trovare la prima volta, che fu il pareggio per 1-1 a Terni. Soltanto un precedente storico con il Torino per il fischietto tiburtino: vittoria 4-0 contro la Fiorentina nel gennaio del 2022. Dopo la gara di sabato l’Empoli sarà la squadra più arbitrata da Marinelli, ad oggi sono le stesse undici di Spezia e Perugia. L’ultima gara diretta è stata Palermo-Catanzaro 1-2 in serie B. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – JUVENTUS Venerdì 15/12 h.20.45

MASSA

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: ABBATTISTA

LECCE – FROSINONE Sabato 16/12 h.15.00

ZUFFERLI

LIBERTI – CECCON

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – CAGLIARI

MARCENARO

VIVENZI – RASPOLLINI

IV: COSSO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

TORINO – EMPOLI Sabato 16/12 h.20.45

MARINELLI

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

MILAN – MONZA h. 12.30

AURELIANO

SCARPA – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

BRESMES – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

DI IORIO – BAHRI

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI

AVAR: LONGO S.

LAZIO – INTER h. 20.45

MARESCA

PASSERI – GARZELLI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – SALERNITANA Lunedì 18/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: IRRATI