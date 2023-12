Sono undici le partite che l’Empoli ha giocato fin qui, in questa stagione, sotto la guida di Aurelio Andreazzoli. Un Andreazzoli arrivato alla quinta giornata per sostituire Zanetti dopo la disfatta di Roma, alla quarta giornata. Il cambio, ad oggi, si è rivelato assolutamente efficace e positivo. Lo dicono i numeri ai quali non è oggettivamente possibile appellarsi. Nelle undici gare del “Nonno”, l’Empoli ha portato a casa tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Il totale fa 12 punti, che poi sono quelli effettivi in classifica.

In queste undici gare l’Empoli ha segnato 10 gol (tutti quelli all’attivo) e ne ha subiti 15. Due delle tre vittorie sono arrivate fuori casa e – guardando sempre a queste undici partite – si viaggia ad una media di 1,09 punti a partita. Che sarebbe la media giusta.

Se il campionato fosse iniziato alla quinta giornata, l’Empoli con i suoi 12 punti ampiamente sopra la zona calda della classifica. Infatti, troveremo il Frosinone con i nostri stessi 12 punti, e sotto di noi ben sei squadre: Genoa, Cagliari, Lecce, Udinese, Verona, Salernitana