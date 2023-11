Azzurri in campo questa mattina per una nuova sessione di lavoro in vista della sfida di domenica con il Sassuolo. Obiettivo unico, continuità. Per la squadra di Andreazzoli è arrivato il momento di fare quel passo in avanti, certificando il successo di Napoli come non “episodio a se stante”. Anche stamani un grande lavoro tattico, si prova il 4-3-2-1, ma si prova anche un centrocampo più folto con un giocatore offensivo in meno, situazione che potrebbe essere utile – magari se in gestione – per contrastare la mediana neroverde.

Buone notizie in merito a Tommaso Baldanzi. Il fantasista classe 2003 ha sostenuto l’allenamento assieme ai compagni. La sensazione è che possa partire dalla panchina, di fatto però sarà convocato. Non dovrebero esserci dubbi su chi comporrà il reparto offensivo, con Cambiaghi e Cancellieri a supporto di Caputo. Anche in difesa non dovrebbero esserci particolari dubbi, l’unico potrebbe essere sulla fascia destra. Più complessa invece la situazione a centrocampo, con diversi giocatori a giocarsi tre maglie; L’unica certezza dovrebbe essere Maleh. Come diciamo da giorni, attenzione a Kovalenko. La squadra tornerà ad allenarsi domani, la seduta (cosi come quella di sabato) sarà a porte chiuse.