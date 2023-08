La squadra di mister Zanetti ha disputato quest’oggi una partitella in famiglia contro la Primavera di Birindelli. La gara è servita per fare delle prove in vista della sfida di domenica con la Juve. Due squadre diverse per tempo con carte mischiate nei due undici, ma una cosa oggi è stata certe, ovvero il cambio di modulo che avevamo anticipato qualche giorno fa. Ambedue le squadre si sono mosse con il 4-3-3. La partitella ha visto la prima squadra vincere per 8-0. Subito in campo Maleh, assente Maldini ma assente anche Nicolas Haas.

Nel primo tempo la squadra è scesa in campo con questo undici: Berisha; Bereszinski, Guarino, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Destro, Gyasi. Nella formazione Primavera ha giocato Shpendi che però al 30′ ha preso il posto di Destro nella prima squadra. E proprio Mattia Destro è stato uno dei più propositivi nel tempo che è stato in campo, provando anche alcune giocate spettacolari. Il primo gol arriva al 22′ e lo segna proprio Destro su rigore che si era procurato, il raddoppio arriva dieci minuti più tardi con Guarino che stacca bene raccogliendo un angolo calciato da Maleh. La frazione si chiude sul 2-0

Nella ripresa cambiano tutti gli undici e la formazione, sempre con il 4-3-3 vede: Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Cacace; Kovalenko, Ranocchia, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. La squadra, complici anche alcuni cambi nella formazione “avversaria” appare più sciolta e con un predominio territoriale nettamente diverso dal primo tempo. Il terzo gol arriva dopo cinque minuti e lo segna Kovalenko che va a raccogliere una corta respinta dopo un tiro di Cambiaghi. Passano solo due minuti ed un tiro cross di Ebuehi da destra va direttamente ad insaccarsi per il quarto gol, al 15′ scambiano bene Cambiaghi e Cacace con il neozelandese che va in area e batte il portiere. E’ di Fazzini il sesto gol che, al 28′, si inserisce bene di piatto raccogliendo un cross da sinistra di Cambiaghi, e Cambiaghi segna il settimo gol al 38′ concludendo due volte a rete: sulla prima c’è una respinta di un difensore, sulla seconda trova il gol. Chiude i conti all’ultimo minuto Caputo che spizza di testa su cross del solito Cambiaghi da sinistra. L’ex Atalanta e Fazzini quelli che sono sembrati più in palla.

Domani e dopo domani la squadra si allenerà a porte chiuse e, certamente, mister Zanetti, proverà il vero undici che andrà ad iniziare la gara con la Juventus. Però il cambio di modulo sembra esser certo.