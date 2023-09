Siamo arrivati alla fine di questo lungo ed intenso calciomercato estivo 2023. Sono le 08 del mattino quando scriviamo, quindi tra 12 ore risuonerà il virtuale gong che metterà fine a tutte le trattive. Seguiremo con attenzione questa giornata finale, pronti a riportarvi ogni situazione che si muoverà intorno all’Empoli, con la quasi certezza di due ufficialità in uscita. Si attende infatti quella per Crociata al Lecco e quella per Haas alla Cremonese, giocatori che già da ieri non sono più ad Empoli. Per il resto, a livello uscite, non dovrebbe succedere niente, e quindi automaticamente si chiude anche il discorso Baldanzi.

Per quanto riguarda le entrate la sensazione è che quella di Maleh possa essere stata l’ultima operazione. Il giorno finale del mercato qualche sorpresa la può portare ma a stamane non arrivano grandi informazioni. Il nome, e nemmeno di poco conto, poteva essere quello di Asllani. Ieri c’è stata un momento in cui “si poteva fare”, poi però la serata ha visto complicare il tutto in relazione alle non operazioni in entrata dell’Inter. Chissà che magari non succeda qualcosa oggi. Cosi come per quella punta che in tanti stanno indicando come mancante per completare il puzzle.

Fino alle 20:00 saremo pronti a riportare ogni sibilo di vento, se ce ne saranno. Dopodiché andremo al riepilogo finale con la parola che passerà unicamente al campo.