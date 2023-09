La squadra prosegue il proprio lavoro in vista della ripresa del campionato, e domenica saremo attesi dalla Roma all’Olimpico. Una sfida tra due squadre che hanno raccolto poco e niente nelle prime tre giornate, e che dalla partite di domenica cercano riscatto. La squadra allenata da Paolo Zanetti ha svolto questo due sedute di allenamento: al mattino si è badato alla tattica più pura con delle esercitazioni mirate per reparto, nel pomeriggio si sono svolte delle partitelle a tema a campo corto.

Da evidenziare come l’intensità del lavoro stia decisamente salendo, oggi si è lavorato a ritmi forsennati con la ricerca di una sempre maggiore velocità nella manovra. Più il tecnico azzurro ha motivato i suoi dicendo che a quella velocità non c’è da aver paura di nessuno. Una bella seduta, con una squadra che appare sul pezzo, concentrata ed anche in un clima positivo dal punto di vista mentale. Si sono mossi bene tutti, ma una marcia in più la si è notata in Cancellieri ed in Maleh. Alla parte pomeridiana non hanno preso parte nè Destro, nè Maldini, ambedue per una gestione fisica mirata a non creare affaticamenti. Dalle nazionali sono rientrati Berisha, Ismajli e Bereszynski. Gli altri sono attesi tutti per domani.

Domani nuovo allenamento che si svolgerà nel pomeriggio, alle 16:30, a porte aperte.