E’ ripreso ieri pomeriggio il lavoro degli azzurri che adesso guardano alla non semplice sfida di Bergamo. Da dire che l’Atalanta sarà impegnata questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, i nerazzurri dovranno superare di due gol la Fiorentina se vorranno accedere alla finale. Il lavoro svolto ieri dalla squadra è stato sostanzialmente diviso in due tronconi, da una parte quelli che hanno giocato sabato, dall’altra il resto del gruppo.

Allenamento che non ha quindi fatto emergere praticamente niente dal punto di vista tattico. Possiamo dire che hanno lavorato a parte Ismajli e Berisha, ed i due potrebbero piano piano tornare in gruppo. Assente Alberto Cerri; il match winner di sabato è infatti alle prese con il problema muscolare, e questo lo rende già indisponibile per la partita di domenica. Cosi come Ebuhei e Belardinelli. Immaginiamo che davanti, salvo sorprese, si partirà con Niang. Da capire invece, saldo il reparto difensivo, quelle che potranno essere le scelte in mezzo e sulla trequarti.

La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato mattina. Le sedute di venerdi e sabato saranno ovviamente a porte chiuse.