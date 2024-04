I PIÙ

– La prova maiuscola contro il Napoli

– La ritrovata compattezza difensiva I MENO

– L’organico dell’Atalanta

– Nonostante i miglioramenti l’attacco stenta

La vittoria contro il Napoli può dare tante energie positive all’Empoli, che si ritrova con 31 punti a cinque giornate dal termine. Dovrà affrontare un avversario molto temibile che metterà a dura prova la difesa azzurra. Tuttavia, Luperto e compagni sono reduci da una prova magistrale che può dare ancora più convinzione e compattezza.

Come detto l’Atalanta è una squadra forte, che ha un organico di primissima fascia. Non sarà facile fronteggiarla visto che è in corsa per un posto Champions. Se la difesa ha fatto bene contro il Napoli, ci si aspetta di più dall’attacco azzurro, che talvolta non riesce a essere produttivo come dovrebbe. E l’assenza di Cerri potrebbe pesare.