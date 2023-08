Gli azzurri hanno lavorato nella giornata di ieri (martedi 8) svolgendo una doppia seduta di allenamento. Si lavora in vista del debutto in Coppa Italia che sarà sabato sera al Castellani Computer Gross Arena, avversario il Cittadella. Nella seduta pomeridiana mister Zanetti ha fatto lavorare i suoi dal punto di vista tattico. Come ormai raccontiamo da giorni, l’attenzione maggiore è volta alla sviluppo della manovra; si ricercano i giusti tempi del passaggio, i pochi tocchi di palla, ed una maggior propensione alla finalizzazione.

Una buona notizia arriva da Baldanzi che ieri, seppur lavorando da solo, si è rivisto sul campo. Rientrato in gruppo anche Grassi – assente lunedi – e provato nella partitella tattica sempre assieme a Marin. Davanti invece si sono mischiate le carte rispetto a quanto visto il giorno precedente. Infatti da una parte si è visto Caputo con dietro Crociata-Shpendi-Ekong, dall’atra parte Piccoli con dietro Kaczmarski-Henderosn-Gyasi. La sensazione è che però alla fine la scelta cada Su Caputo con dietro Ekong-Henderson-Gyasi. A meno che Baldanzi non sia totalmente ok. In mediana dovrebbero agire Marin e Grassi ma occhio a Ranocchia mentre la linea difensiva dovrebbe essere fatta, anche se c’è curiosità per vedere chi partirà a sinistra tra Cacace e Pezzella. Out Fazzini e Maldini: il primo dovrebbe rientrare in gruppo settimana prossima, il secondo avrà forse una settimana in più.