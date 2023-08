La Serie A si conformerà alle direttive della Fifa riguardo ai maxi recuperi delle partite. Nello specifico il tempo addizionale sarà di due minuti di recupero in più nel primo tempo, dai 7 ai 10 nella ripresa. Secondo i dati della Can sarà questa la media dei recuperi che vedremo nelle partite del prossimo campionato che scatterà a partire dal prossimo 19 agosto.

Una direttiva di cui si è parlato in occasione del ritiro della classe arbitrale andato in scena in quel di Cascia. La novità è rappresentata dal fatto che sarà data particolare attenzione al tempo perso per le esultanze dopo i gol. L’obiettivo è quello di cercare di aumentare il tempo effettivo. Proprio per questo motivo, la Can spera di raggiungere i 60 minuti di gioco effettivo.

Quello che è certo è che le partite arriveranno a toccare, anche andando oltre in certe occasioni, i 100 minuti di gioco, una tendenza già vista in molte sfide dello scorso Mondiale in Qatar.