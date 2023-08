Succede di rado che si vada a scrivere due volte nella stessa giornata di una specifica situazione, quando accade è perchè la notizia è di forte interesse. Infatti, se stamani avevamo parlato di importanti passi avanti, adesso dobbiamo dire che siamo ai cosiddetti dettagli. Un altro degli obiettivi di mercato è praticamente portato a casa: Matteo Cancellieri. Nelle ultime ore si sono ulteriormente intensificati i dialoghi sull’asse Empoli-Lazio e, di fatto, siamo giunti allo snodo.

La soluzione è stata trovata in quella via di mezzo di cui parlavamo stamani. Infatti sarà prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli. Per la precisione dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso, l’Empoli infatti pagherà (oltre l’ingaggio per niente basso) un milione di euro alla Lazio. Il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni di euro. L’Empoli a fine stagione potrà liberamente decidere il da farsi; nel caso non ci sia spesa da parte del club azzurro, la Lazio si andrà a trovare un giocatore con maggiore esperienza.

Come detto, siamo ai dettagli. Già nella giornata di domani Cancellieri potrebbe essere ad Empoli per sostenere le visite mediche. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, al massimo giovedì si potrebbe avere l’ufficialità del calciatore che potrebbe già essere a disposizione per la Coppa Italia.