Ultima seduta di allenamento per gli azzurri prima della rifinitura di domani. L’Empoli si prepara a quella che sarà una gara difficile ma allo stesso tempo un esame da superare con il massimo dei voti. Questo è il momento per dare la prima vera spallata alla stagione ed iniziare la scalata verso il sogno. La squadra si è allenata stamani, la seduta si è svolta come da programma a porte chiuse. Da questa non emergono però particolari novità rispetto a quanto raccontato in settimana.

Capiremo domani se per Baldanzi ci sarà una residua speranza per un posto in panchina, la sensazione però è che si vada verso l’ennesima indisponibilità. In linea di massima, salvo poi sorprese, sono tre i dubbi di formazioni: uno per reparto. In difesa si giocano una maglia sulla destra Bereszynski ed Ebuehi, in mezzo Kovalenko e Fazzini, davanti Cancellieri e Maldini. I primi nominati sono quelli che “a naso” dovrebbero partire titolari. Per il resto ci attendiamo lo stesso undici di Genova.

Out Pezzella e Belardinelli.