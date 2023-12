Ultime sedute anche per il Lecce in vista dell’importantissima sfida di lunedi sera. Dal Salento arrivano informazioni che portano a diversi ballottaggi, diversi dubbi di formazione per D’Aversa. Quello che non dovrebbe essere un dubbio è il modulo di partenza, infatti i giallorossi dovrebbero adottare il loro classico 4-3-3. Sono due gli indisponibili certi, ovvero Kaba e Touba. Stando a quanto arriva dalla Puglia dovrebbe partire dalla panchina l’ex Piccoli, che sarà sicuramente un osservato speciale del match vista la non chiarissima cessione estiva.

Il tridente del Lecce dovrebbe essere composto da Banda-Krstovic-Sansone, da dire però che Strefezza sta bene e potrebbe anche essere uno dei prescelti per partire dal primo minuto. I dubbi principali riguardano il ruolo del terzino sinistro dove si giocano una maglia Dorgu e Gallo, e poi in mezzo da capire chi tra Gonzalez e Blin a sinistra, e Rafia ed Oudin a destra. Il regista in mezzo al campo sarà quasi certamente Ramadani.