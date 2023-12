Manca sempre di meno all’inizio della sessione invernale del calciomercato, e per quanto riguarda le operazioni in entrata si cercherà sicuramente di portare a casa una punta che possa essere una discreta alternativa a Caputo. Situazione non facile in questo specifico mercato, anche se (in mezzo ad anche altre situazione sotto osservazione) c’è un nome che potrebbe iniziare ad essere appetibile. Si tratta del classe 2000 Nicolò Buso, figlio dell’ex attaccante Renato Buso.

Nato a Treviso ventitré anni fa, Buso ha già messo a segno quattro gol nell’attuale campionato di serie B. Giocando tra l’altro per una squadra che ha diverse difficoltà in fase di costruzione. Buso si era messo già in mostra, attirando le attenzioni di diversi addetti ai lavori, nella Primavera del Cesena. Il passaggio a Sestri Levante non ha deluso e dallo scorso anno milita nelle file del Lecco. Tra l’Empoli ed il club lombardo c’è un ottimo rapporto viste le operazioni estive, ed il valore del giocatore è ampiamente alla portata. Vedremo se a gennaio si tornerà a parlar con più consistenza di questo possibile elemento.