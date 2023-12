Le statistiche, come sempre diciamo, sono indicative ma spesso sono un fedele specchio di quanto realmente succede. Guardando alla gara che gli azzurri dovranno giocare lunedi sera, contro il Lecce, ce n’è una davvero interessante e da attenzionare che riguarda i prossimi avversari. I salentini sono partiti abbastanza bene in questa stagione, avendo già collezionato 16 punti nelle quattordici gare giocate. Al momento sono cinque in più degli azzurri.

Il dato che però incuriosisce, è relativo alla produttività della squadra pugliese nei secondi tempi. E’ nella seconda frazione che il Lecce riesce sempre ad avere quella marcia in più. Pensate che se prendessimo in esame le gare soltanto dal 1′ al 45′ del secondo tempo, ignorando quanto fatto nel primo, il Lecce avrebbe all’attivo 23 punti e meglio di loro avrebbero fatto solo in cinque. L’esaltazione di questo dato è resa ancor più ampia se si considera che, guardando solo ai primi tempi, il Lecce avrebbe fatto soltanto 10 punti.

Sono tre le reti messe a segno dai giallorossi nei quattordici primi tempi giocati fin qui. Sono addirittura 13 quelli realizzati in tutti i secondi tempi, quasi una media da un gol a secondo tempo. Gli azzurri, che in classifica generale hanno 11 punti, sono più costanti nella divisione tra le due frazioni, infatti l’Empoli avrebbe fatto 12 punti se le partite si fossero chiuse al 45′, ne avrebbe 11 se si guardasse solo al secondo tempo.